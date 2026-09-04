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國巨800元套牢一路攤平！她問「還要抱多久」網笑：抱到下輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友自曝800元左右買進國巨，為了解套一路加碼攤平，如今決定停止加碼卻也不想認賠，引發Dcard股民續抱、停損兩派論戰。圖／聯合報系資料照
女網友自曝800元左右買進國巨，為了解套一路加碼攤平，如今決定停止加碼卻也不想認賠，引發Dcard股民續抱、停損兩派論戰。圖／聯合報系資料照

國巨套牢到底要抱多久？一名女網友在Dcard發文表示，有人過去買在1000元高點，自己則是在800元左右進場，原本為了早日解套不斷加碼攤平，沒想到股價一路震盪，讓她忍不住形容「別人大漲、國巨小漲；別人小跌、國巨大跌」。

原PO坦言，現在已經沒有繼續攤平的想法，但暫時也不願意認賠出場，因此好奇其他國巨股東是否還會繼續抱。文章曝光後，意外釣出不少套牢族，有人自曝成本543元、727元、758元，甚至還有人表示自己買在1100元、1200元，目前仍選擇續抱。

其中最吸睛的留言直接神回「買入國巨，來生相聚，要抱到下輩子了」，也有人笑稱「一張不賣，奇蹟自來」、「本多終勝，我知道你還有錢，繼續攤」，甚至有人喊出「國巨年底會1000多」，但相關股價預測都只是網友個人看法。

另一派則勸原PO不要把「不認賠」變成無限攤平。有網友認為，資金還有時間成本，如果已經不再看好原本的投資理由，可以考慮減碼轉往其他標的；也有人直言「攤平真的很容易攤出事」，與其一直等待解套，不如重新思考資金配置。

也有網友把0050搬出來，直言「如果不了解公司，那就去買0050就好」。整串討論最後也變成「續抱派」與「停損派」大戰，有人相信國巨營收與EPS表現、願意繼續等，也有人認為與其死守成本價，不如先處理套牢部位。至於多久能回到800元甚至1000元，留言區唯一的共識大概就是：沒人知道。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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