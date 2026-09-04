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宏達電重押AI眼鏡！手機暫停推新機…網笑酸「存台積電不如存宏達電」

聯合新聞網／ 綜合報導
宏達電宣布VIVE Eagle AI智慧眼鏡升級並進軍歐美，AI眼鏡今年營收已超越手機，明年還將推出新款產品，引發PTT股民熱議。圖／聯合報資料照片
宏達電宣布VIVE Eagle AI智慧眼鏡升級並進軍歐美，AI眼鏡今年營收已超越手機，明年還將推出新款產品，引發PTT股民熱議。圖／聯合報資料照片

宏達電下一步重押AI眼鏡！宏達電3日發表AI智慧眼鏡VIVE Eagle全新圓框款，並宣布進軍歐美市場。資深副總裁黃昭穎表示，AI眼鏡已從嘗鮮期進入成長階段，看好明年銷售升溫，目前公司營收仍以XR占比最高，但AI智慧眼鏡今年營收已超越智慧型手機。

VIVE Eagle此次同步升級軟硬體，錄影畫質從2K提升至3K，並加入慢動作錄影、直播、即時翻譯，以及點頭接聽、搖頭拒接來電等功能。產品目前已在台灣、香港、日本、新加坡上市，接下來進軍英國、法國、德國及美國，搶攻第4季消費旺季。

宏達電也把產品重心進一步轉向AI。黃昭穎透露，目前暫無推出新手機的計畫，今年第4季反而會發表另一款全新AI硬體，明年還會推出新款AI智慧眼鏡。VIVE Eagle採開放式架構，整合Gemini與OpenAI，不過考量相關AI服務在中國大陸無法使用，現階段不會進軍當地市場。

消息曝光後，PTT股民第一時間卻掀起「紅茶店」回憶殺，有人笑喊「存股台積電不如存股宏達電」、「昔日手下敗將GG都可以漲到2400了，紅茶店沒理由不漲回1300」，也有人認為至少宏達電已知道手機市場難以再玩，轉攻AI眼鏡反而值得觀察。

不過質疑聲浪也不少，有網友吐槽「老梗了，每年都在成長期」、「去年炒過囉，今年還來嗎」，甚至有人直接反問「哪來的成長期？」市場競爭也成為焦點，在Meta等業者早已投入智慧眼鏡的情況下，宏達電能不能靠VIVE Eagle真正把AI眼鏡做成下一個營收支柱，成為股民最關注的話題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

宏達電 台積電 Vive 歐美 智慧眼鏡 新加坡

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