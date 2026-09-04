力旺董事一句「不懂就買台積電」爆紅！股民被圈粉：真的進場了

「不懂力旺，就買台積電！」矽智財廠力旺日前參加櫃買中心業績發表會，董事陳莉菁談到公司營運與股價時火力全開，不只替公司基本面抱屈，更直接建議看不懂力旺的投資人去買台積電，超直白發言意外在網路爆紅。

陳莉菁表示，力旺屬於基礎元件IP開發商，隨晶圓代工製程從成熟製程推進至3奈米等先進製程，單顆晶片收取的權利金也會增加，且收費週期可長達20年。她強調，公司營收、獲利均創歷史新高，已完成不少研發成果，只是相關收入還需要時間逐步實現。

至於業績創高、股價卻沒有同步創高，陳莉菁將先前跌勢歸因於力旺遭剔除MSCI，導致被動基金賣出，並強調與公司基本面無關。她也無奈透露，公司每天都接到散戶打電話抱怨股價，呼籲投資人別再打電話罵員工，「罵她有用嗎？」

談到投資，她更直接表示，「你不知道怎麼買股票就去買台積電」，如果不懂力旺，就買台積電，「如果台積電不好，大家都不會好」。甚至面對網友形容她「很嗆」，陳莉菁還親自回覆「抱歉！我住三重，環境所然」，率真風格反而圈粉。

PTT股民也被這番話逗樂，有人留言「好的，買台積電」、「我確實不懂，所以我買台積電」、「所以還是要買2330」，甚至有網友表示「被莉菁迷到我今天真的進場了」。也有人把焦點拉回估值，認為力旺股價仍須考量本益比與成長速度，直白法說能不能轉化成股價表現，仍在市場掀起討論。

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