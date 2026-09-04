Fed鷹鴿一天一變！升息機率降至54.6％ 美股4大指數多數走揚

美股又被Fed一句話拉起來？美股週四開盤後主要指數多數走高，道瓊工業指數一度上漲逾400點，美債殖利率同步回落。市場焦點轉向聯準會理事沃勒最新談話，以及即將公布的美國非農就業報告。

沃勒表示，除非接下來公布的通膨數據出現意外，否則他「傾向支持」維持利率不變。根據CME FedWatch工具，市場押注Fed最新會議升息的機率降至54.6%，低於前一天的62%，升息預期明顯降溫。

截至原新聞寫稿時間，道瓊上漲430.11點、漲幅0.77%，標普500上漲0.62%，那斯達克上漲0.93%；費城半導體指數則逆勢下跌1.46%。個股方面，輝達一度上漲1.71%，台積電ADR下跌1.13%，美光、Sandisk及SK海力士ADR也走弱。

消息傳回PTT後，不少股民對Fed風向快速變化相當有感，有人吐槽「前天才升息升溫，今天就降溫了」、「一下鷹派談話、一下鴿派談話」、「你們FED自己要不要先打一架」，還有人直接形容是「薛丁格的升降息」。

也有網友認為，Fed官員本來就可能存在不同意見，市場每天跟著談話重新押注才讓行情忽冷忽熱。留言甚至酸「今天鴿、明天鷹、後天又鴿」、「FED乾脆排班輪值」，而隨著最新非農數據即將公布，市場下一波升息預期是否再度翻轉，也成為討論焦點。

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