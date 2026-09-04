盧特尼克曝台灣對美投資！網憂「營運成本上升」又要漲價

美國持續推動半導體製造回流，晶片關稅政策再有新進展。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)2日接受CNBC訪問時證實，川普政府正在制定新一輪半導體關稅措施，未來可能將企業「是否在美國生產」作為重要依據，在美設廠可獲得關稅抵減，未赴美生產的業者則可能面臨關稅；他更透露，台灣預計下周宣布新一波對美投資，金額約200億至300億美元。

目前美方尚未公布確切稅率與適用範圍，不過相關政策可能不只鎖定晶片。報導引述美媒Politico指出，白宮研議將筆記型電腦、遊戲機、資料中心伺服器等搭載晶片的產品一併納入課稅範圍，且可能分階段實施。市場也擔心，美國正積極擴建AI資料中心，若晶片及伺服器成本同步墊高，最終恐推升AI基礎建設支出。

台灣科技業赴美布局也因此再受關注。經濟部最新盤點顯示，先前掌握的20家赴美投資企業，原估投資金額約350億美元，重新盤點後再增加約200億美元；台積電(2330)美國投資規模則已提高至2650億美元。至於外界討論的「台灣5000億美元赴美投資」，其中至少2500億美元為企業新增直接投資，另2500億美元則屬台灣政府提供的信用保證，並非全數由企業直接投入。

一名網友在PTT股板轉貼新聞，討論迅速升溫，不少網友關注持續赴美設廠對台灣半導體產業的影響，有人擔心美國生產成本較高，企業若持續擴大當地投資，可能面臨人力、建廠與營運成本壓力；也有人認為，關稅增加後成本最終仍可能透過產品漲價轉嫁給美國客戶或終端消費者，「成本轉給美國巨頭」、「那就漲價」等看法陸續出現。

不過，另一派網友則認為，美國本來就是台灣半導體與AI供應鏈的重要市場，輝達(NVIDIA)、AMD、Google等科技巨頭帶來龐大先進晶片需求，赴美設廠雖增加成本，卻也有貼近客戶、降低關稅風險等考量；反方則擔憂，長期擴大海外產能可能排擠部分台灣投資，如何兼顧美國市場與維持台灣半導體聚落優勢，成為討論焦點。

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