快訊

紐時Quiz｜美加貿易戰鬥嘴、常見蔬菜被專家嫌棄別再吃

聯準會理事談話降升息疑慮！台股開高一度強彈近750點 台積電領軍搶回5日線

尼泊爾洪災1280死5624失蹤！進災區極度困難 考慮無人機挑夫送援

國巨股價砍半⋯散戶越跌越買！專家指「籌碼反而更亂」 網反因1原因看好

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨股價自高點1200元回落至500元附近，股東人數增至59萬，平均持股降至3.46張，專家示警籌碼分散、套牢賣壓仍待消化，網友看法分歧。聯合報系資料照
國巨股價自高點1200元回落至500元附近，股東人數增至59萬，平均持股降至3.46張，專家示警籌碼分散、套牢賣壓仍待消化，網友看法分歧。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨(2327)股價自高點1200元一路回落至500元附近，腰斬走勢吸引不少投資人進場搶反彈、撿便宜，不過財經達人葉育碩示警，相較於股價大跌，國巨目前更值得注意的是籌碼結構變化。近2年股東人數從約9萬人暴增至59萬人，增加超過50萬人，且是在股價持續走跌的過程中快速增加，顯示大量散戶正越跌越買。

葉育碩在臉書粉專分析，2024年8月國巨股東人數約9萬人，如今已增加至59萬人；若將時間拉近，今年2月底股東人數約23.7萬人，平均每位股東持有8.73張，但到了8月底，股東人數已達59.4萬人，平均持股卻大幅下降至3.46張。葉育碩認為，這代表籌碼逐漸由較大持有者分散至大量小股東手中，籌碼結構明顯轉趨零散。

從大戶籌碼來看，400張以上大戶持股比率也從過去約70%至75%，降至目前68.22%；千張以上大型主力人數則由超過210人減少至195人。葉育碩指出，當股價從300元一路漲破千元時，市場大量追價，如今回到500元附近，又有另一批投資人認為價格已經夠便宜而進場抄底，使上方累積大量套牢籌碼，未來若要重新展開較大的上漲行情，可能需要時間進行籌碼沉澱。

對此，PTT股板也掀起熱烈討論，不少網友認為，股價大跌後確實容易吸引投資人抱持「已經跌很多」的心態進場搶反彈，但真正的問題仍在於「抄的是不是底」。有人表示「肯定一堆散戶抄底搶反彈」、「誰要拉起來幫散戶解套」，也有人認為若套牢投資人惜售，上方賣壓可能使後續行情需要更長時間整理。

不過，也有另一派網友對單純以股東人數判斷籌碼惡化持保留態度。有網友指出，一張以下股東人數雖高達約44萬人，但持股比重僅約2.85%，因此59萬名股東並不等於59萬人的持股都會形成龐大賣壓；也有人認為，國巨已從高點大幅修正，願意停損的投資人可能早已離場，股價未必會因散戶增加就持續下跌。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國巨 籌碼 散戶 被動元件

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ETF定期定額總買在高點？他想改逢低買 鄉民反問：你怎知哪天最低

00405A首次配息掛蛋！9月3日再跌2.39％收8.57元 網酸：主動幫你賠

友達（2409）又賣廠了！87.5億出售新加坡廠 鄉民笑：窮得只剩下錢

月薪3.3萬、資產卻達1579萬！傳產男曝15年存股清單 年股息破百萬

相關新聞

盧特尼克曝台灣對美投資！網憂「營運成本上升」又要漲價

美國持續推動半導體製造回流，晶片關稅政策再有新進展。美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)2日接受CNBC訪問時證實，川普政府正在制定新一輪半導體關稅措施，未來可能將企業「是否在美國生產」作為重要依據，在美設廠可獲得關稅抵減，未赴美生產的業者則可能面臨關稅；他更透露，台灣預計下周宣布新一波對美投資，金額約200億至300億美元。

Fed鷹鴿一天一變！升息機率降至54.6％ 美股4大指數多數走揚

沃勒稱傾向支持維持利率不變，Fed升息機率降至54.6%，美股週四多數走揚，道瓊一度漲逾400點，市場聚焦非農報告。

竹科工程師30歲年薪300萬卻只存600萬！網勸買0050：投資太晚是關鍵

竹科工程師年薪300萬元、30歲僅有現金加ETF約500至600萬元，因投資起步晚陷資產焦慮；網友建議布局0050，也提醒勿盲目比較。

國巨股價砍半⋯散戶越跌越買！專家指「籌碼反而更亂」 網反因1原因看好

被動元件大廠國巨(2327)股價自高點1200元一路回落至500元附近，腰斬走勢吸引不少投資人進場搶反彈、撿便宜，不過財經達人葉育碩示警，相較於股價大跌，國巨目前更值得注意的是籌碼結構變化。近2年股東人數從約9萬人暴增至59萬人，增加超過50萬人，且是在股價持續走跌的過程中快速增加，顯示大量散戶正越跌越買。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。