國巨股價砍半⋯散戶越跌越買！專家指「籌碼反而更亂」 網反因1原因看好

被動元件大廠國巨(2327)股價自高點1200元一路回落至500元附近，腰斬走勢吸引不少投資人進場搶反彈、撿便宜，不過財經達人葉育碩示警，相較於股價大跌，國巨目前更值得注意的是籌碼結構變化。近2年股東人數從約9萬人暴增至59萬人，增加超過50萬人，且是在股價持續走跌的過程中快速增加，顯示大量散戶正越跌越買。

葉育碩在臉書粉專分析，2024年8月國巨股東人數約9萬人，如今已增加至59萬人；若將時間拉近，今年2月底股東人數約23.7萬人，平均每位股東持有8.73張，但到了8月底，股東人數已達59.4萬人，平均持股卻大幅下降至3.46張。葉育碩認為，這代表籌碼逐漸由較大持有者分散至大量小股東手中，籌碼結構明顯轉趨零散。

從大戶籌碼來看，400張以上大戶持股比率也從過去約70%至75%，降至目前68.22%；千張以上大型主力人數則由超過210人減少至195人。葉育碩指出，當股價從300元一路漲破千元時，市場大量追價，如今回到500元附近，又有另一批投資人認為價格已經夠便宜而進場抄底，使上方累積大量套牢籌碼，未來若要重新展開較大的上漲行情，可能需要時間進行籌碼沉澱。

對此，PTT股板也掀起熱烈討論，不少網友認為，股價大跌後確實容易吸引投資人抱持「已經跌很多」的心態進場搶反彈，但真正的問題仍在於「抄的是不是底」。有人表示「肯定一堆散戶抄底搶反彈」、「誰要拉起來幫散戶解套」，也有人認為若套牢投資人惜售，上方賣壓可能使後續行情需要更長時間整理。

不過，也有另一派網友對單純以股東人數判斷籌碼惡化持保留態度。有網友指出，一張以下股東人數雖高達約44萬人，但持股比重僅約2.85%，因此59萬名股東並不等於59萬人的持股都會形成龐大賣壓；也有人認為，國巨已從高點大幅修正，願意停損的投資人可能早已離場，股價未必會因散戶增加就持續下跌。

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