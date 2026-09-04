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竹科工程師30歲年薪300萬卻只存600萬！網勸買0050：投資太晚是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
竹科工程師30歲年薪已達300萬元，資產約500至600萬元仍陷焦慮，網友認為投資起步較晚是關鍵之一，更有人直言「不研究個股就買0050」。法新社
竹科工程師30歲年薪已達300萬元，資產約500至600萬元仍陷焦慮，網友認為投資起步較晚是關鍵之一，更有人直言「不研究個股就買0050」。法新社

30歲到底該有多少資產？一名竹科IC佈局工程師在Dcard發文，透露自己畢業後就進入科技業，年薪從約140萬元一路成長至300萬元，但目前現金加ETF僅約500至600萬元，讓她開始懷疑「是不是太會花錢？」

原PO表示，工作5年多累積收入約1000萬元，現在留下約一半資產，名下也沒有房產。她坦言自己投資起步較晚，股齡僅約1年，看到Dcard動輒有人喊資產千萬，加上同事常出國又買房，讓她愈看愈焦慮。

貼文曝光後，留言區直接變成「30歲資產大賽」。有人自曝30歲約500至600萬元、31歲1100萬元、32歲2000萬元；也有人稱33歲股票加現金約3000萬元，甚至有人35歲自曝資產約5500萬元，但這些數字皆為網友自行分享。

不少人將差距指向「有沒有提早投資」，有人直言「沒買房沒炒股，這樣可能蠻正常」，也有人建議「別買房，不研究買個股就0050」、「做期望值高的選擇」。甚至有剛出社會的網友分享，自己投資約一年，選擇「信貸拉滿＋本薪投入，都買個股」，不過原PO則回應自己不會開信貸。

另一派則認為不用急著追趕別人的資產，有人鼓勵「持續工作、持續投資，在某年就會資產大爆發」。最高讚留言更直言「每個人都是在爬自己的山」，也有人提醒網路身家真假難辨，30歲有500至600萬元資產、年薪又達300萬元，不必被別人的千萬數字逼到焦慮。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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