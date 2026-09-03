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月薪3.3萬、資產卻達1579萬！傳產男曝15年存股清單 年股息破百萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，自己在傳產擔任基層技術員15年，長年靠存股累積資產，截至今年8月底淨資產已達1,579.3萬元。圖／AI生成
一名男網友分享，自己在傳產擔任基層技術員15年，長年靠存股累積資產，截至今年8月底淨資產已達1,579.3萬元。圖／AI生成

月薪3.3萬元，總資產卻突破1,500萬元！一名男網友分享，自己在傳產擔任基層技術員15年，長年靠存股累積資產，截至今年8月底淨資產已達1,579.3萬元，比去年同期增加約579萬元，讓不少網友看完直呼「太扯」。

原PO在Dcard發文表示，自己月薪約3.3萬元，過去15年習慣延遲享樂，把省下來的錢持續投入股市。從他公布的資產明細來看，目前股票資產約1,558萬元，另有約20萬元現金，且沒有任何負債；其中00919群益台灣精選高息占證券資產41%，另外還持有00878國泰永續高股息，以及第一金、華南金、玉山金等多檔金融股。

原PO也透露，目前共持有約442張股票，其中00919就有200張、金融股162張、00878有60張、00922有20張。依他的估算，金融股一年約可領22萬元股息，00919約60萬元、00878約18萬元、00922約8萬元，全年合計約108萬元，換算平均每月約9萬元，甚至已遠高於本業月薪。

回顧這一年，原PO表示，今年至今已領到約66萬元股息，加上下半年00919、00922及00878等配息，全年有機會逼近百萬元。他感嘆，如果完全不投資、只靠存錢，要累積1,500萬元，即使每年能存100萬元也得花15年；如今隨著資產增加，他也不再堅持把所有股息投入市場，認為「理財是為了讓生活過得更好，而不是讓自己成為數字的奴隸」。

不過，貼文曝光後，有人質疑，「月薪33K，養活自己都很困難了吧，怎麼可能滾出1,500萬」、「不是時間長，就是家裡有礦」；但也有網友認為，若長期住家裡降低生活成本，再把薪資、年終持續投入，搭配多年複利與近年台股上漲，並非完全不可能。

也有網友佩服原PO的紀律，「超會存，超扯」、「真神人」。另有網友分析，真正關鍵可能不是3.3萬元月薪本身，而是長達十多年的持續投入與投資報酬。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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