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欣興董座親喊「載板供貨告急」！新產能陸續開出 網卻不買單

聯合新聞網／ 綜合報導
欣興表示AI需求推升ABF載板產能「極度告急」，客戶要貨量與規格同步升級，不過PTT網友焦點仍集中在生產地爭議與載板族群股價表現。記者余承翰／攝影
欣興表示AI需求推升ABF載板產能「極度告急」，客戶要貨量與規格同步升級，不過PTT網友焦點仍集中在生產地爭議與載板族群股價表現。記者余承翰／攝影

欣興董事長兼策略長簡山傑表示，AI晶片持續推升ABF載板需求，目前產能已「極度告急」。不只客戶要貨量增加，載板尺寸、層數與設計複雜度也同步提高，讓業者一邊擴產、一邊面對更高製造難度。

簡山傑指出，上游關鍵設備與材料同樣吃緊，尤其T-Glass多由日本廠商供應，欣興過去一年多已多次拜訪供應商因應需求。公司目前也持續確認客戶後續產能，並爭取土地、電力與人才，新產能正陸續開出。

除了載板，簡山傑也認為AI需求不只集中在先進製程，成熟與特殊製程仍扮演重要角色，包括高頻寬記憶體、特殊記憶體、邏輯晶粒、中介層及矽光子，都可能帶來新需求。

不過消息傳到PTT股板後，市場情緒完全沒跟著「缺貨」兩字起飛。留言區幾乎被「急了」、「出貨文」、「股價告急」洗版，也有人直接問「這麼好的話怎麼不針對重點去回應」，焦點仍放在近期生產地爭議。

另一個熱門話題則是載板族群股價表現，不少網友看著南電重挫狂刷「南電：？」、「所以南電在跌三小」，甚至吐槽「極度缺貨，南電跌停，何解？」產業面喊缺貨，盤面卻完全不同調，也讓這篇利多新聞意外變成大型吐槽現場。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

欣興 晶片 董事長 日本

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