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AI需求有多猛？台積電設備需求半年增90％ 近20座廠仍不夠用

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電侯永清表示，AI帶動設備需求預估從去年底的1倍增至今年7月1.9倍，短短半年暴增90%，全球近20座廠同步興建仍難滿足需求。路透
台積電侯永清表示，AI帶動設備需求預估從去年底的1倍增至今年7月1.9倍，短短半年暴增90%，全球近20座廠同步興建仍難滿足需求。路透

AI需求到底有多猛？台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，與過去30年相比，從未看過需求以如此快速、高頻率成長。若去年底設備需求預估為1倍，一季後已增至1.5倍，今年7月更衝上1.9倍，短短半年暴增90%。

侯永清在SEMICON Taiwan 2026指出，AI對產能需求非常龐大，如何讓台灣半導體生態系在短時間內跟上，已成為一大挑戰。除了產能，AI對運算能力、能源效率及封裝技術要求也快速提高，供應鏈合作模式也得跟著改變。

為了追上需求，台積電目前在台灣同步興建13座廠，全球其他地區還有5至6座廠，合計接近20座。相較過去一次約進行4、5座廠建設，如今規模大幅增加，但侯永清仍直言「即使如此，還是無法滿足需求」。

消息曝光後，PTT股板卻沒有一面倒歡呼，不少網友看到利多反而狂刷「利多出盡」、「不要再吹了」、「出貨文來囉」，甚至有人吐槽「需求多但在崩想騙上車啊」、「設備股快醒啊」，把焦點轉向近期股價表現。

另一派則認為需求才是重點，有人直呼「全力買入」、「不買明天後悔」，也有人把目光轉向設備與廠務概念股。最酸的還是台積電股東，看完設備需求暴增90%的消息後只剩一句：「股價能不能也暴增90%？」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台積電 半導體 台灣

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