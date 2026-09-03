被酸割韭菜！陳重銘曝彰銀帳賺500萬：我一張都沒賣

陳重銘近日在臉書分享彰銀投資成果，自曝目前帳面獲利已超過500萬元，但回顧這段投資過程卻直呼「一肚子委屈」。原因是彰銀先前下跌時，他一度遭質疑是否已在高點出脫、讓其他投資人套牢，對此他強調，自己不僅「一張沒賣」，後來還再加碼100張。

陳重銘表示，去年底向元大銀行申辦6000萬元理財型房貸，今年初先買進700張中鋼，獲利111.8萬元後，捐出110萬元給華山基金會，用於購車服務花蓮長輩。之後他將資金轉進彰銀，一開始買進700張，並答應捐款協助購車，接送台東學童參加課輔。

不料之後彰銀股價下跌，陳重銘表示，當時持股轉為虧損，但因已答應幼幼基金會，最後仍自掏腰包捐出80萬元。沒想到捐款消息曝光後，反而有人猜測他早已趁高點賣出彰銀，甚至質疑他「割韭菜」，讓他相當不滿，強調自己根本沒有賣股，也無法事先預測市場突發事件。

隨著彰銀股價走高，陳重銘最新透露，目前帳面獲利已超過500萬元，而且除了原本700張持股外，後來又加碼100張，目前共持有800張。他也表示，日前再匯出100萬元給幼幼基金會，希望再添購一輛車接送台東學童，並形容這些捐款「都是彰銀買單」。

對於曾遭質疑割韭菜，陳重銘反問「我一張沒賣怎麼割？」並認為投資人仍應為自己的投資判斷負責，不應在股價下跌後急著尋找責怪對象。他透露彰銀將繼續持有，並喊話「看看明年能不能賺到1千萬」，同時提到彰銀今年前7月稅後純益134.92億元、年增22.35%，作為自己持續持有的理由之一。

貼文曝光後，留言區不少網友分享自己的彰銀投資經驗，有人表示「我一度也想丟掉彰銀，終於苦盡甘來，開心」，也有人稱當初跟著買進13張，「現在有賺了」，甚至有網友直呼「買太少了」。另有人認為近期金融股確實強勢，但「買金融真的要很能沉得住氣」，也有網友把焦點放在投資責任上，直言每個人的投資歷程不同，別人的經驗只能參考，應先搞懂自己的資金與承受股災能力，「錢是自己的，賺賠當然也要自己負責」。至於陳重銘多次捐款、捐車，也讓不少留言大讚「取之社會、用之社會」、「捐錢捐車給需要的孩子們」。

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