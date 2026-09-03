美國證實要推半導體關稅！台灣再投資最高9500億 網酸：主委又加碼

美國新一輪半導體關稅再度成為市場焦點。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）2日受訪證實，川普政府正在研擬新的半導體關稅政策，核心方向是鼓勵晶片製造移往美國，直言企業若選擇在美國生產，可望獲得關稅減免；若未在美國設廠，產品進入美國市場就得準備面對關稅。

除了半導體關稅，盧特尼克更預告台灣下周還將公布新一輪對美投資承諾，規模約200億至300億美元，最高接近新台幣兆元。他並稱，目前企業承諾投入美國半導體製造的金額已達約1.2兆美元。不過台灣經濟部長龔明鑫2日另表示，台灣企業近3個月盤點的對美投資已增加約200億美元，因此最終新增投資的實際內容與金額，仍有待台灣方面正式公布。

值得注意的是，美國這次研擬的關稅框架可能不只鎖定晶片。先前外媒披露，川普政府正在評估擴大半導體關稅涵蓋範圍，包括搭載晶片的筆電、遊戲機及資料中心伺服器等產品都有可能被納入，但政策細節仍在研擬，未來仍可能調整。台美先前達成的協議則已包含半導體232關稅優惠安排，因此不能直接解讀成「所有台灣晶片都將被課相同關稅」。

消息傳回PTT後，「台灣又要加碼多少」反而成為鄉民最關注的話題，大批網友狂刷「主委又加碼了」、「無限關稅、無限加碼」、「我知道你還有錢」、「快要一兆了欸好猛」，也有人擔心半導體供應鏈持續赴美投資，長期是否會增加企業成本；另一派則認為，既然政策方向是「美國製造換關稅優惠」，已經大舉赴美設廠的台積電未必就是這波政策最直接的受害者。

至於原PO擔心半導體關稅是否會直接引爆台股下跌，鄉民同樣吵成兩派，有人喊「關稅又來了」、「台股掰」，另一邊卻認為政策反而可能迫使更多競爭對手赴美設廠，甚至出現「居然還有人以為對台積不好」的聲音。目前新一輪半導體關稅的最終稅率、課稅產品與豁免條件都尚未完全公布，市場真正要看的，恐怕還是哪些公司能取得美國製造的關稅優惠，以及台灣下周公布的200億至300億美元投資究竟由哪些企業組成。

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