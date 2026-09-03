友達（2409）又賣廠了！87.5億出售新加坡廠 鄉民笑：窮得只剩下錢

友達（2409）資產活化再有大動作！董事會2日通過處分子公司AFPD位於新加坡的廠房及相關附屬設施，交易金額達3.5億新加坡幣、約新台幣87.53億元，買方為Western Digital（Singapore）Pte. Ltd.及／或其指定之人。友達表示，此次出售主要是為了聚焦輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構。

這次出售的新加坡廠建物面積達17萬7056平方公尺、約5萬3559坪，另包含相關附屬設備。事實上，這座工廠早在2023年底就因LCD面板需求低迷、產線不具經濟效益而停止生產，部分設備也已運回台灣；至於這筆交易最終能認列多少處分利益，仍須待買方取得當地主管機關核准後才能確認。

友達近年陸續進行資產活化，也讓「賣廠」成為市場關注焦點。原PO整理，友達近年陸續出售后里、台南、新竹、華亞及路竹等廠房，今年再加上新加坡廠，引發市場討論公司未來的資產配置方向。至於原PO提到中科廠可能出售的市場消息，目前這篇公告並未證實，因此仍不能直接視為下一個確定出售標的。

消息曝光後，PTT股板最直接的反應就是「到底還剩什麼？」不少鄉民笑稱「全賣光了剩下什麼」、「錢啊」、「窮得只剩下錢」，甚至出現「友達投控」、「被科技耽誤的房地產公司」、「專業賣廠」等調侃，也有人認為閒置或效益不佳的廠房若能換回現金，對企業財務結構未必是壞事。

另一派網友則更關心友達賣廠後的下一步，有人猜測公司是否將進一步降低傳統面板業務比重，也有人把焦點轉向CPO、封裝等新事業，甚至討論中科等其他廠區是否可能跟進出售。不過這些都仍屬鄉民推測；目前可以確定的是，友達正持續透過出售資產推動輕資產營運，而87.53億元新加坡廠交易案，也再度讓公司的轉型方向成為市場焦點。

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