GTA6上市恐癱瘓美國上班族？估單日損失10億美元 網笑：假請好了

全球玩家苦等多年的《俠盜獵車手6》（GTA6）確定將於2026年11月19日正式上市，Rockstar Games官網目前也已開放預購。 不過GTA6的影響力可能不只席捲遊戲圈，有經濟學者估算，大量玩家可能選擇在上市當天請假，美國單日經濟產值損失甚至可能高達10億美元。

巴塞隆納龐培法布拉大學經濟學教授José García Montalvo指出，11月19日適逢正常上班日，但GTA6距離系列前一代作品已超過10年，龐大玩家族群可能為了第一時間遊玩而請假。相關估算認為，美國18至30歲男性將是主要受影響族群，並以2013年《GTA5》上市時的請假情況作為推估參考。不過「損失10億美元」屬於學者模型估算，並非美國官方經濟預測。

GTA6的熱度甚至已讓部分企業提前做準備。報導指出，加州汽車公司Burger Motorsports已先向客戶預告，11月19日起數天內，客服、出貨、訂單處理及整體工作效率都可能下降。Rockstar目前則確認GTA6首發平台為PlayStation 5與Xbox Series X|S，11月12日起即可預載。

消息傳到PTT後，鄉民對「集體請假玩GTA6」倒是相當有共鳴，有人直接留言「那天已請假」、「上班有比玩GTA6重要嗎」，甚至有人表示半年前就排好特休，準備直接休兩星期。PS5 Pro同樣成為討論焦點，不少玩家表示已提前準備主機，也有人更關心PC版本何時推出。

至於原PO猜測GTA6上市是否可能進一步影響美股、台股，甚至帶動台灣相關供應鏈，推文反應相對冷靜，有人反問「GTA5出有影響股市嗎？」也有人把焦點放到台積電與遊戲主機供應鏈。不過目前並沒有資料證明GTA6上市會造成美股或台股大跌，10億美元的說法也只是針對玩家請假可能造成的生產力損失估算；相較股市漲跌，PTT玩家顯然更在意的是11月19日到底要不要先把假請好。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。