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台積電分紅「多到不敢講」⋯年薪上看600萬！內行人曝：得低報才有人信

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電高額分紅引發討論，粉專指不少資深32、33職等員工未來2至3年年薪有機會突破500萬至600萬元，並可能推升科技業薪資水準。聯合報系資料照
台積電高額分紅引發討論，粉專指不少資深32、33職等員工未來2至3年年薪有機會突破500萬至600萬元，並可能推升科技業薪資水準。聯合報系資料照

全球晶圓代工龍頭台積電(2330)高額分紅再掀科技業薪資話題，臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」近日分享，近期聽到不少台積電員工談及這次分紅，得到的答案幾乎都是「真的很多」，甚至有人因為實際拿到的金額遠超過自身過往經驗，產生類似「冒牌者症候群」的感受，忍不住懷疑「我真的可以拿這麼多嗎？」

粉專表示，這種感受並非認為自己已經成為世界上最有錢的人，而是以個人的年資與工作經歷來看，突然獲得如此高額的薪酬，仍是一種相當新奇的體驗。尤其實際數字有時高到令人難以置信，分享時甚至得刻意「把數字報低一點」，否則反而可能被外界質疑真實性，也讓不少科技業工作者更直接感受到產業景氣與薪資水準的變化。

粉專進一步指出，目前不少資深32、33職等員工，未來2至3年年薪有機會突破500萬至600萬元，而且相關數字甚至還得保守估計。粉專認為，以台積電目前的業績表現來看，未來幾年的薪資與分紅仍具有一定支撐，也讓過去看衰公司營收成長的聲音面臨考驗。

值得注意的是，台積電高薪帶來的影響可能不只限於公司內部。粉專認為，當產業龍頭持續拉高員工待遇，薪資效應有機會向外擴散，其他科技公司為了留住人才，也可能被迫提高薪資與福利條件。相較許多外商，台積電過去部分職缺的進入門檻相對更容易觸及，因此能實際享受到高額分紅的人數更多，這樣的薪資規模在科技業也相當受到矚目。

至於高額分紅曝光後，也有人質疑「考績最差能拿多少」、「又不是每個人都有」，粉專則認為，與其將焦點集中在少數低標案例，不如把產業薪資快速成長視為市場訊號。當企業願意投入更多成本搶人才，也意味著科技業工作者正處於更有利的談薪環境，若能趁產業景氣成長時提升自身能力與市場價值，反而有機會藉此爭取更好的待遇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台積電 年薪 薪資

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