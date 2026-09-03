美國AI資料中心踢鐵板！7成民眾反對 川普怒轟「短視近利」

AI資料中心快速擴張，卻在美國地方掀起反彈。美國總統川普31日公開批評，地方政府與居民抵制AI資料中心是「短視近利」，不僅可能錯失就業與經濟發展機會，甚至可能讓美國在全球AI競賽中失去優勢，反而讓中國得利。

根據原文引述外媒報導，川普認為，AI資料中心可以增加就業、刺激地方經濟並減輕民眾稅負，若地方政府阻擋相關建設，等同「殺掉金雞母」。不過，美國民眾的疑慮也相當明確，蓋洛普3月調查顯示，七成受訪者反對住家鄰近AI資料中心，其中48%更表示「強烈反對」，主要擔心電價上漲、電網負擔及大量用水問題。

AI資料中心引發的民怨甚至成為美國期中選舉變數。美國副總統范斯也坦言，AI資料中心推高電價是民眾反彈的重要原因，因此業者興建資料中心時，應同步承擔能源責任，避免將相關成本轉嫁給一般家庭。

消息傳到PTT後，不少網友反而站在當地居民角度，直言「賺錢是公司在賺，缺水電是民眾在承受」，還有人吐槽「資料中心那麼好，那圍著海湖莊園蓋啊」、「人民在乎的只有自己的收入和支出」。不少討論都集中在同一個問題：如果AI資料中心帶來的經濟利益沒有直接回到居民身上，卻先讓當地承擔水電與基礎設施壓力，反彈並不令人意外。

不過，PTT也不是一面倒反對AI建設，有人認為資料中心就是發展AI不可缺少的基礎設施，美國若放慢建設腳步，確實可能影響科技競爭力；也有人提出，若科技業者願意自建發電設施、補貼居民電費或增加地方回饋，民眾接受度可能提高。正如一名鄉民所說：「這次川普講的是沒錯，但反對的人民其實也沒錯」，也成為整串討論最直接的縮影。

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