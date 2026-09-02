98歲北海鱈魚香絲老董每天炒股賺30萬！點名不買國巨、鴻海 PTT炸鍋

98歲還天天研究股票，甚至自稱一天賺30萬元！財信傳媒集團董事長謝金河分享與「北海鱈魚香絲」老闆林逢寅聚餐趣事，透露林逢寅年近百歲仍每天進出股市，前一天賺25萬元還被他形容為「比較差」，投資生活引發股民熱議。

謝金河透露，林逢寅每天花不少時間研究股票，手機中完整記錄每檔股票的買進、賣出價格及張數。選股則堅持3大原則，包括經營者正直、公司產品具有競爭力且能永續經營，以及近10年穩定配息；他還特別表示自己不買國巨、鴻海，目前手中則仍持有20多張宜鼎。

除了炒股，林逢寅的生活狀態也讓謝金河印象深刻。年近百歲的他不需要拿拐杖，每周仍有2至3天外出用餐，平時也會找朋友唱歌；養生方面則強調保持心情愉快、吃新鮮食材與睡眠充足，每晚約10時30分入睡，一路睡到隔天7時多。

消息曝光後，PTT網友最關注的反而是「不買國巨、鴻海」這句話，不少人笑稱「國巨、鴻海躺槍」、「偷臭國巨鴻海老闆欸」、「不買國巨、鴻海有料」，也有人質疑每天賺30萬元的說法，直接問「有對帳單嗎？」；另有股民認為，以老董的資金規模來看，每天30萬元可能只是很小的波動。

不過，比起一天到底賺多少錢，更多網友反而羨慕林逢寅98歲仍能盯盤、走路、吃美食，有人直呼「98歲還能走動已經很強了」、「98歲還可以炒股，很猛」，甚至感嘆「98還可以盯盤，這件事本身已經比每天30萬還值錢了」。對不少鄉民來說，能在接近百歲時還有興趣研究股票、享受生活，似乎才是這篇最讓人羨慕的地方。

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