台灣9月要升息了？5年公債利率衝18年新高 PTT一面倒喊：頂多半碼

台灣央行9月理監事會是否升息，再度成為市場焦點。央行受財政部委託標售5年期中央政府建設公債，最高得標利率衝上1.82%，創2008年10月金融海嘯時期以來同年期標售新高，較今年2月底同年期公債的1.341%大幅增加47.9個基本點，市場對利率走向的討論也跟著升溫。

本期5年期公債最低得標利率1.7%、最高1.82%，加權平均得標利率1.779%。事實上，債券殖利率走高並非單次標售才出現，今年2月5年期指標公債次級市場殖利率約1.3377%，截至8月28日已升至1.793%，約上升45個基本點，與此次標售利率變化相近。

不過，央行特別強調，公債標售利率上升不能直接解讀為央行即將升息。公債殖利率同時反映經濟、通膨、國際利率及市場資金供需等因素，因此這次結果較直接反映「市場認為資金價格變貴」，並非央行已經釋放9月升息的明確訊號。

消息傳到PTT後，鄉民對央行真的升息普遍抱持懷疑，不少人直接留言「台灣嗎？不可能」、「說個笑話：央行升息」、「頂多斑馬」，也有人認為即使真的調升，幅度可能只有半碼。另有網友指出，銀行端部分貸款利率早已上調，因此即使央行政策利率沒有變動，市場實際感受到的資金成本仍在提高。

另一派網友則喊話「要升快升」、「早該升了」，並把焦點放到房貸、房市與物價壓力。不過，對於原PO所稱「9月份央行升息已成必然」，也有鄉民直接引用央行說法反駁，認為目前只能確認債券市場利率明顯走高，距離央行正式升息仍是兩回事。9月理監事會究竟是「無碼」、「半碼」還是更大動作，也成為股民接下來最關注的答案。

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