伊朗喊美國履約就立即回應！釋和談訊號 網卻問：總統有權嗎

美伊緊張局勢持續之際，伊朗再度釋出談判訊號。伊朗總統裴澤斯基安1日出席上海合作組織峰會時表示，只要美國恢復履行今年6月雙方簽署的諒解備忘錄，伊朗將「立即」採取相應行動，為陷入僵局的美伊關係留下重新談判的可能性。

根據原文引述《法新社》報導，裴澤斯基安表示，若美國恢復履行備忘錄中的承諾，伊朗將立即回應。伊朗外長阿拉奇前一天也向美方喊話，希望美國重新履行承諾，讓局勢回到原先軌道。不過，美伊雙方目前仍互相指控對方率先違反協議。

荷莫茲海峽仍是雙方衝突焦點。原文指出，美伊維持一個多月相對平靜後，8月31日再度爆發交火，德黑蘭持續封鎖這條牽動全球油輪運輸的重要航道；另一方面，伊朗則表示，只要美國履行協議，願意重新開放海峽，使後續談判進展與能源市場變化再度受到關注。

消息傳到PTT後，不少網友第一個質疑的反而是裴澤斯基安究竟有多少決策影響力，留言「總統有什麼用」、「革命衛隊說了算」、「你先搞定革命衛隊吧」，也有人認為伊朗內部不同派系對戰爭與談判的立場並不一致，因此即使總統持續釋出和談訊號，能否真正讓局勢降溫仍有疑問。

另一派鄉民則把矛頭轉向美國，有人吐槽雙方「打打停停」，也有人討論美國是否有能力進一步擴大軍事行動。對股民來說，更直接的焦點仍是荷莫茲海峽何時重新開放，以及美伊衝突是否繼續牽動油價與全球金融市場；至於伊朗這次喊話能否讓雙方重回談判桌，目前仍有待後續發展。

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