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日本要升息了？9月機率衝99％ 貝森特一句「安倍經濟學結束」震市場

聯合新聞網／ 綜合報導
美國財政部長貝森特認為「安倍經濟學」已經結束，支持日本貨幣政策正常化；原文指出，市場定價顯示日銀9月18日升息隱含機率已升至約99%。記者余承翰／攝影
美國財政部長貝森特認為「安倍經濟學」已經結束，支持日本貨幣政策正常化；原文指出，市場定價顯示日銀9月18日升息隱含機率已升至約99%。記者余承翰／攝影

日本貨幣政策可能迎來轉折。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，日本應停止以寬鬆政策推動「再通膨」，並稱過去以超寬鬆貨幣政策、積極財政支出及結構改革為核心的「安倍經濟學」已經結束，日本應轉向符合當前通膨環境的政策。

根據原文引述的美國財政部會談紀錄，貝森特與日本央行總裁植田和男會面時，支持日本採取貨幣與市場政策措施，處理日圓匯率偏弱問題。他認為疲弱日圓正在增加日本國內通膨壓力，日本央行應穩健制定並傳達政策，以穩定通膨預期及降低匯率過度波動。

市場對日本央行升息的押注也快速升高。原文指出，截至週二，隔夜指數掉期顯示，日本央行9月18日升息的隱含機率已來到約99%，較一個月前增加逾一倍。不過，99%屬於金融市場依衍生性商品價格推算出的隱含機率，並非日本央行已正式宣布升息。

消息曝光後，PTT股民最擔心的就是日本升息可能帶來的市場震盪，有人直呼「準備重演2022」、「升息也是自爆，不升息也是完蛋」，也有人擔心日本長期維持低利率，若進一步升息可能增加政府債務與企業融資壓力。另一派則把焦點放在日圓套利交易，認為一旦日本利率走高，過去借入低利日圓進行投資的資金將面臨更高風險。

不少鄉民也把矛頭指向美國，吐槽「自己不升，只會叫別人升」、「我OK你先升」，甚至討論日本升息、日圓匯率與美債之間的關係。不過，PTT對於日本升息後市場究竟會「利空出盡」還是再次引發資金震盪看法分歧，隨9月18日日本央行決策逼近，植田和男接下來的政策訊號也成為市場關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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