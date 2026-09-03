快訊

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

90歲還沒失智也別大意！研究揭女性風險高1倍 6件事幫大腦維持健康

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼（2002）春燕要來了？八大公股買超1853張 PTT看到3千萬笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
八大公股單日買超中鋼1853張位居第六，引發PTT熱議3000萬元金額偏低，市場多聚焦在鋼市原料成本攀升下終端需求何時能實質迎來春燕。記者許正宏／攝影
八大公股單日買超中鋼1853張位居第六，引發PTT熱議3000萬元金額偏低，市場多聚焦在鋼市原料成本攀升下終端需求何時能實質迎來春燕。記者許正宏／攝影

國際鋼市逐步回穩，中鋼（2002）再度成為市場焦點。根據統計，八大公股銀行單日買超中鋼1,853張，買進金額約3,000萬元，排名上市個股買超張數第六名。不過，中鋼第4季盤價仍面臨原料成本上揚與終端需求尚未明顯回溫的雙重考驗。

原文指出，近期煉焦煤每公噸價格上漲約50美元，推升煉鋼成本每公噸約新台幣1,000元。國際鋼市則呈現分歧，中國大陸熱軋價格小幅回升、鋼筋止跌，美國鋼價維持高檔，歐洲市場逐步轉強；中鋼表示，後續盤價仍將綜合評估原料成本、國際鋼價及下游客戶接單狀況。

八大公股當日買超榜中，聯電以5,510張居首，其次為國巨*3,334張、中信金3,060張、京元電子2,415張及群創1,974張，中鋼則以1,853張排名第六。雖然公股買盤進場，但在終端需求尚未全面回溫下，後續鋼價與接單狀況仍是觀察重點。

消息曝光後，PTT網友的焦點卻幾乎都放在「3,000萬元」到底算不算大手筆，有人直接吐槽「3000萬也要報？」、「三千萬對八大長老只是九牛一毛」，還有人看到原文使用「搶進」形容，反問「搶？很難買嗎？」、「這新聞沒有騙人，但是張數買得還是太少了一點」。

至於中鋼股民熟悉的「春燕」話題也再次出現，有人喊「春燕來了」、「鋼鐵人要起飛惹嗎？」但也有鄉民注意到原文提及第4季盤價仍須兼顧下游客戶接單競爭力，認為這才是值得關注的訊息。相較八大公股買進1,853張，PTT這次更在意的仍是鋼市需求何時真正回溫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

春燕 中鋼 歐洲 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股大怒神誰稱霸？00999A逆勢奪主動式ETF冠軍 詹璇依揭抗震關鍵

009828掛牌破發不減人氣！首日爆量10萬張 今早盤20分再衝冠

買009826投資全球有必要嗎？日本失落30年啟示…3大優勢分散風險

GTA6上市恐癱瘓美國上班族？估單日損失10億美元 網笑：假請好了

相關新聞

中鋼（2002）春燕要來了？八大公股買超1853張 PTT看到3千萬笑了

八大公股銀行單日買超中鋼1853張、金額約3000萬元，市場關注鋼市回溫；惟原料成本上揚、需求未明，後續盤價仍待觀察。

GTA6上市恐癱瘓美國上班族？估單日損失10億美元 網笑：假請好了

《GTA6》將於2026年11月19日上市，學者估美國玩家請假恐造成單日10億美元生產力損失；惟屬模型推估，非官方預測。

美國證實要推半導體關稅！台灣再投資最高9500億 網酸：主委又加碼

美國證實研擬半導體關稅，台灣下周將公布200億至300億美元對美投資；稅率與豁免條件未定，市場關注企業布局。

友達（2409）又賣廠了！87.5億出售新加坡廠 鄉民笑：窮得只剩下錢

友達董事會通過以87.53億元出售新加坡廠，聚焦輕資產營運；廠房2023年底已停產，處分利益待核准後確認，市場關注轉型布局。

台積電分紅「多到不敢講」⋯年薪上看600萬！內行人曝：得低報才有人信

全球晶圓代工龍頭台積電(2330)高額分紅再掀科技業薪資話題，臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」近日分享，近期聽到不少台積電員工談及這次分紅，得到的答案幾乎都是「真的很多」，甚至有人因為實際拿到的金額遠超過自身過往經驗，產生類似「冒牌者症候群」的感受，忍不住懷疑「我真的可以拿這麼多嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。