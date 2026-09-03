中鋼（2002）春燕要來了？八大公股買超1853張 PTT看到3千萬笑了

全球晶圓代工龍頭台積電(2330)高額分紅再掀科技業薪資話題，臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」近日分享，近期聽到不少台積電員工談及這次分紅，得到的答案幾乎都是「真的很多」，甚至有人因為實際拿到的金額遠超過自身過往經驗，產生類似「冒牌者症候群」的感受，忍不住懷疑「我真的可以拿這麼多嗎？」

2026-09-03 08:07