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中鋼（2002）春燕要來了？八大公股買超1853張 PTT看到3千萬笑了
國際鋼市逐步回穩，中鋼（2002）再度成為市場焦點。根據統計，八大公股銀行單日買超中鋼1,853張，買進金額約3,000萬元，排名上市個股買超張數第六名。不過，中鋼第4季盤價仍面臨原料成本上揚與終端需求尚未明顯回溫的雙重考驗。
原文指出，近期煉焦煤每公噸價格上漲約50美元，推升煉鋼成本每公噸約新台幣1,000元。國際鋼市則呈現分歧，中國大陸熱軋價格小幅回升、鋼筋止跌，美國鋼價維持高檔，歐洲市場逐步轉強；中鋼表示，後續盤價仍將綜合評估原料成本、國際鋼價及下游客戶接單狀況。
八大公股當日買超榜中，聯電以5,510張居首，其次為國巨*3,334張、中信金3,060張、京元電子2,415張及群創1,974張，中鋼則以1,853張排名第六。雖然公股買盤進場，但在終端需求尚未全面回溫下，後續鋼價與接單狀況仍是觀察重點。
消息曝光後，PTT網友的焦點卻幾乎都放在「3,000萬元」到底算不算大手筆，有人直接吐槽「3000萬也要報？」、「三千萬對八大長老只是九牛一毛」，還有人看到原文使用「搶進」形容，反問「搶？很難買嗎？」、「這新聞沒有騙人，但是張數買得還是太少了一點」。
至於中鋼股民熟悉的「春燕」話題也再次出現，有人喊「春燕來了」、「鋼鐵人要起飛惹嗎？」但也有鄉民注意到原文提及第4季盤價仍須兼顧下游客戶接單競爭力，認為這才是值得關注的訊息。相較八大公股買進1,853張，PTT這次更在意的仍是鋼市需求何時真正回溫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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