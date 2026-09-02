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玉山金（2884）併三商壽股價衝40.5元新高！PTT驚：壽險怎麼突然都香了

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山金完成三商壽股權交割，三商壽正式成為旗下子公司，玉山金2日股價收40.5元、改寫歷史新高。圖／聯合報系資料照片
玉山金完成三商壽股權交割，三商壽正式成為旗下子公司，玉山金2日股價收40.5元、改寫歷史新高。圖／聯合報系資料照片

玉山金（2884）合併三商壽完成重要里程碑，雙方於1日完成股權交割，三商壽正式成為玉山金子公司。玉山金股價2日延續漲勢，突破40元整數關卡，終場收在40.5元、改寫歷史新高，金融版圖擴張也再度成為市場焦點。

玉山金董事會同時通過現金增資三商壽160億元，預計12月1日更名為玉山人壽。隨著銀行、人壽、證券及投信版圖逐步到位，原文指出，玉山金資產規模已超過6.6兆元，躍升國內資產規模第五大上市金控。

另一檔金融股台新新光金（2887）同樣改寫新高，盤中一度來到41.1元。台新新光金上半年稅後淨利438億元、年增329%，EPS為1.69元；前7月獲利進一步來到527.3億元，EPS達2.04元，已超越去年全年1.91元。總經理林維俊也表示，有信心明年股利配發優於今年，並以現金股利為主要方向。

玉山金突破40元後，PTT網友反應相當有趣，有人看到合併消息後直呼「原來在噴這個」，也有人注意到近期壽險題材升溫，留言「壽險怎麼突然都香起來」。不過，也有股民認為玉山金雖然走勢穩健，但與今年部分漲勢更強的金融股相比，表現仍不算特別突出。

對於後續股價，也有網友開始喊出「準備往45邁進然後就是50」，但這僅是鄉民個人預期。相較短線股價預測，玉山金完成三商壽股權交割、跨足壽險市場，以及台新新光金獲利與股利展望，成為這波金融股創高行情中市場關注的兩大焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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