HBM到底有多缺？三星70％產能鎖到2031年 現貨價竟是長約4至5倍

AI建設熱潮持續推升高頻寬記憶體（HBM）需求，記憶體供應吃緊問題短期恐怕仍難緩解。外媒報導，三星記憶體事業已將2031年前約70%的產能分配給長期合約（LTA），主要客戶包括輝達、微軟與Google等大型科技公司，市場再度關注HBM供需狀況。

報導指出，即使大型科技公司簽下長約，也未必能取得合約約定的全部供貨量。記憶體市場研究公司MegaGrid Supply數據顯示，36GB HBM3E現貨售價達2,100美元，約為長約價格的4至5倍；仍在量產準備階段的16層HBM4，若透過現貨市場採購，價格更達3,500美元。

供應壓力也從HBM延伸至一般DRAM。由於HBM生產需要使用大量DRAM產能，加上量產初期的HBM4良率低於上一代HBM3E，報導指出整體DRAM供應壓力進一步增加。三星與SK海力士也持續評估擴充產能，包括三星最快可能在2027年將部分晶圓代工產線轉為記憶體生產用途。

不過，消息傳到PTT後，股民反應反而相當冷靜，不少人看到「2031年」第一時間就開酸「股價已經反應到2031了」、「意思就是叫你賣了」、「利多出盡」，還有人注意到現貨價格遠高於長約價，討論長約鎖定產能後對記憶體廠實際獲利的影響。

另一派網友則持續看好記憶體供需題材，喊出「加碼加碼」、「一張不賣」，但也有人認為近期市場不斷把缺貨時間往後延，從原先討論的2028年、2030年一路看到2031年，開始擔心利多是否已被股價提前反映。相較「缺貨到2031年」的吸睛說法，PTT這次更關心的反而是：產能被長約鎖定後，記憶體廠究竟還有多少漲價與獲利空間。

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