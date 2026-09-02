三大法人同步買超561億！外資回補267億 網友看多嗨喊「誰沒買」

台股9月首個交易日迎來法人資金大舉回補，根據證交所公布9月1日三大法人買賣金額統計，外資及陸資買超267.07億元、投信買超131.01億元，自營商自行買賣與避險部位則分別買超31.57億元、131.72億元，三大法人合計買超達561.38億元，法人成交比重來到44.01%，呈現土洋法人同步站在買方。

進一步觀察，外資當日買進4019.99億元、賣出3752.91億元，買超267.07億元，仍是三大法人中買超金額最大者；投信也大舉買超131.01億元，而自營商自行買賣及避險部位合計買超逾163億元，罕見呈現三大法人全面買超格局，也讓市場對後續資金行情的期待升溫。

數據公布後，PTT股板氣氛明顯偏多，「誰沒買」、「誰還沒上車」、「買起來」等留言迅速洗版，不少網友將法人全面回補視為籌碼面轉強訊號，甚至樂觀看待台股後續挑戰5萬點。也有人注意到投信買盤明顯放大，認為在外資持續回補之餘，內資同步進場更值得關注。

此外，「空手」成為留言區另一大熱門話題。部分網友認為，先前市場震盪時選擇退場的投資人，如今面對指數快速反彈，反而可能因為擔心錯過行情而重新追價，「被嘎空手絕對比被套更痛苦」、「開始FOMO追高了嗎」等留言反映市場情緒快速由保守轉向樂觀。也有網友觀察，若近期籌碼持續由散戶流向法人，後續行情仍有進一步發展空間。

不過，仍有部分投資人保持謹慎，認為法人單日大買並不代表行情就此一路向上，尤其市場情緒快速升溫後，反而需要留意追高風險，也有人擔心等到空手投資人全面FOMO進場，可能成為另一波籌碼轉折點。整體來看，9月首日三大法人同步大買為市場注入信心，但在指數快速反彈後，法人買盤能否延續，以及散戶籌碼是否重新回流，將成為後續台股能否續攻的重要觀察指標。

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