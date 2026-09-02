森崴虧損200億陷債務危機！網關注「哪些銀行有借錢」緊盯聯貸曝險

森崴能源(6806)旗下富崴能源承攬台電離岸風電二期工程，因工程經費大幅追加，累計虧損已達約200億元，加上銀行貸款壓力浮現，財務危機持續擴大。正崴(2392)集團8月31日召開重大訊息說明會，決定參與森崴前總經理胡惠森之子胡正杰提出的公開收購，以每股0.05元出售森崴持股，希望藉此與森崴財務風險進行切割。

正崴財務長林坤煌表示，目前富崴能源銀行聯貸及自貸合計約100億元，母公司森崴銀行貸款約60億元，加上新加坡子公司寶崴清算後預估仍有約15億元船舶抵押貸款無法清償，森崴周邊企業尚未償還的銀行貸款餘額約169億元。此外，富崴日前收到以中信銀為首的聯貸銀行團違約通知，相關聯貸規模達214.75億元；在部分銀行要求提前還款之下，正崴評估森崴未來風險已難以控制。

另一方面，台電目前尚有約47億元工程款及保留款，加上森崴提供債權銀行的50多億元履約保證，相關金額合計約100億元。銀行團先前希望台電參與債權協商，但台電認為森崴債務與自身無關；正崴則不願再投入資金增資森崴，使債務問題短期內陷入僵局，也讓銀行團是否需要認列不良資產成為市場關注焦點。

一名網友在PTT發文，他最關心的正是「哪些銀行借錢給森崴」，認為若後續債權協商不順，參貸銀行可能面臨呆帳認列壓力，甚至影響短期獲利，因此好奇相關金融股若因此受到市場波及，是否反而可能出現低接機會。PTT網友也迅速展開「銀行曝險」討論，中信銀因身為聯貸主辦銀行率先被點名，其他參貸銀行的實際曝險程度及可能損失，也成為股民追蹤重點。

不過，也有網友認為，即使最終出現部分呆帳，仍需比較個別銀行的授信金額、擔保品、債權順位及整體獲利規模，不能直接把聯貸總額視為銀行最終損失；另一派則更關注正崴出售持股後，森崴的債務與離岸風電工程後續究竟如何處理。

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