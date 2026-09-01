快訊

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名3國家 應負氣候賠償責任

聽新聞
0:00 / 0:00

就算漲到5萬點國巨能解套？被動元件記憶體領先見頂 陳嘉偉示警景氣反轉

聯合新聞網／ 綜合報導
承通投顧分析師陳嘉偉指出，大盤創高主要靠傳產與少數權值股拉抬，被動元件與記憶體領跌透露景氣反轉訊號，直言漲到5萬點個股也難解套。記者余承翰／攝影
承通投顧分析師陳嘉偉指出，大盤創高主要靠傳產與少數權值股拉抬，被動元件與記憶體領跌透露景氣反轉訊號，直言漲到5萬點個股也難解套。記者余承翰／攝影

台北國際半導體展（Semicon Taiwan）開展首日，市場各項利多消息鋪天蓋地，激勵台股在台積電聯發科等大型權值股帶動下強勢衝高，指數大漲800多點直逼歷史高點。

然而，承通投顧分析師陳嘉偉提出強烈示警，直言「就算大盤漲到5萬點，你的國巨能解套嗎？」提醒投資人切勿被指數虛胖的表象所迷惑。

陳嘉偉分析，當前台股看似距離前波歷史高點只差一小步，但推升大盤的結構極不健康。

盤面除了靠台積電與聯發科兩大權值股尾盤拉抬，其餘主要仰賴金融、塑化、航運甚至水泥等傳產族群輪流撐盤，多數投資人手上的電子持股根本沒有解套；更關鍵的是，當前指數創高過程中，成交量能卻呈現階梯式遞減，形成極為典型的「量價背離」，隨時有重演6月份台北國際電腦展後「利多出盡反轉崩跌」的風險。

在產業族群方面，陳嘉偉點出「景氣循環股」已率先釋出反轉警訊...

被動元件記憶體向來是反映實體景氣的風向球，但近期被動元件龍頭國巨在發布漲價利多後，股價不漲反跌破半年線；記憶體族群（如旺宏、華邦電、南亞科、金豪科等）更是「萬綠叢中一點綠」，在半導體展各類股全面走揚的氣氛下逆勢下挫，顯示景氣循環股已領先反映未來基本面可能自高檔反轉的隱憂。

針對總經與技術面時程，陳嘉偉提醒，目前國際美債殖利率創高、油價攀升，外在環境充滿變數。本週台股反彈主要是主力順應季線扣抵在相對低檔的時機點；然而隨著半導體展結束，下週起季線將開始向上扣抵高檔，加上美國聯準會利率會議即將登場，投資人務必提防展期結束後的利多出盡賣壓，審慎檢視手中持股。

投顧分析師陳嘉偉示警，台股在半導體展熱潮下逼近歷史高點，但盤面呈現量價背離且靠傳產金融拉抬，隨著國巨與記憶體等景氣循環股領跌破線，投資人應提防利多出盡後的修正風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國巨 被動元件 記憶體 半導體 聯發科 台積電 華邦電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電股價能攻5000元？特斯拉Grok分析：EPS需衝200元最快2028

00961配息0.19元連3月！年化近18％ 規模衝破百億元

台股離歷史新高4萬8只差千點！陳龍看9月創高、挑戰5萬點

0056「股息一毛不花全投入」仍落後0050股息用光光！10年真實歷史回測

相關新聞

就算漲到5萬點國巨能解套？被動元件記憶體領先見頂 陳嘉偉示警景氣反轉

台股在半導體展利多下大漲逼近歷史高點，投顧分析師陳嘉偉示警，量價背離且國巨、記憶體走弱，投資人須提防利多出盡與景氣反轉風險。

台股離歷史新高4萬8只差千點！陳龍看9月創高、挑戰5萬點

台股距歷史新高僅千點，投顧分析師陳龍看好基本面與AI需求，認為9月有望再創高，並建議關注聯發科ASIC與矽光子題材。

台積電股價能攻5000元？特斯拉Grok分析：EPS需衝200元最快2028

特斯拉旗下AI模型Grok分析台積電若挑戰5000元，EPS需突破200元；FactSet預估最快2028年，投資人仍應審慎評估。

台積電才是AI終極贏家？外媒點名「賣鏟子」優勢 鄉民卻抓到1亮點

外媒分析台積電或成AI軍備競賽終極贏家，惟未列入推薦買股名單，意外引發PTT網友熱議；其晶圓代工優勢受矚目。

華為麒麟9030 Pro藏不住了！拆解確認中芯N+3 網熱議台積差距

TechInsights拆解麒麟9030 Pro，確認採中芯N+3製程；較前代提升但仍落後台積電、三星商用5奈米，網友熱議DUV能力。

黃仁勳35億美元送大禮！聯發科（2454）今飆4315元…鄉民昨晚嗨喊鎖死

輝達宣布斥資35億美元投資聯發科，聯發科今開盤大漲390元至4315元，漲幅9.94%，雙方將深化AI晶片與互連技術合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。