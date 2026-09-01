就算漲到5萬點國巨能解套？被動元件記憶體領先見頂 陳嘉偉示警景氣反轉

台北國際半導體展（Semicon Taiwan）開展首日，市場各項利多消息鋪天蓋地，激勵台股在台積電與聯發科等大型權值股帶動下強勢衝高，指數大漲800多點直逼歷史高點。

然而，承通投顧分析師陳嘉偉提出強烈示警，直言「就算大盤漲到5萬點，你的國巨能解套嗎？」提醒投資人切勿被指數虛胖的表象所迷惑。

陳嘉偉分析，當前台股看似距離前波歷史高點只差一小步，但推升大盤的結構極不健康。

盤面除了靠台積電與聯發科兩大權值股尾盤拉抬，其餘主要仰賴金融、塑化、航運甚至水泥等傳產族群輪流撐盤，多數投資人手上的電子持股根本沒有解套；更關鍵的是，當前指數創高過程中，成交量能卻呈現階梯式遞減，形成極為典型的「量價背離」，隨時有重演6月份台北國際電腦展後「利多出盡反轉崩跌」的風險。

在產業族群方面，陳嘉偉點出「景氣循環股」已率先釋出反轉警訊...

被動元件與記憶體向來是反映實體景氣的風向球，但近期被動元件龍頭國巨在發布漲價利多後，股價不漲反跌破半年線；記憶體族群（如旺宏、華邦電、南亞科、金豪科等）更是「萬綠叢中一點綠」，在半導體展各類股全面走揚的氣氛下逆勢下挫，顯示景氣循環股已領先反映未來基本面可能自高檔反轉的隱憂。

針對總經與技術面時程，陳嘉偉提醒，目前國際美債殖利率創高、油價攀升，外在環境充滿變數。本週台股反彈主要是主力順應季線扣抵在相對低檔的時機點；然而隨著半導體展結束，下週起季線將開始向上扣抵高檔，加上美國聯準會利率會議即將登場，投資人務必提防展期結束後的利多出盡賣壓，審慎檢視手中持股。

投顧分析師陳嘉偉示警，台股在半導體展熱潮下逼近歷史高點，但盤面呈現量價背離且靠傳產金融拉抬，隨著國巨與記憶體等景氣循環股領跌破線，投資人應提防利多出盡後的修正風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。