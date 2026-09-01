台股離歷史新高4萬8只差千點！陳龍看9月創高、挑戰5萬點

台股歷經先前的融資追繳與市場震盪後，展現強勁的破底翻格局，指數在權王台積電尾盤急拉帶動下強勢收高...

通投顧分析師陳龍指出，大盤在洗淨融資籌碼、浮現凹洞量後，已順利完成「假破底、真穿頭」的第二隻腳架構，目前加權指數距離歷史新高僅差距1000多點，8月份整體漲幅更勇奪全球主要股市第一，後續站上5萬點並非不可能。

針對市場擔憂的國際總經變數，陳龍表示，投資人往往過度放大聯準會官員鷹派言論或美、日、韓股市短線拉回等利空，反而忽略台灣自身的經濟實力。從客觀總經數據來看，台灣今年經濟成長動能強勁，明年超額儲蓄預估達11兆元，且代表未來3至6個月營收動能的外銷訂單年增率亦大幅成長逾60%，在實質基本面與資金充沛的支撐下，9月份台股極具改寫歷史新高的實力。

在產業基本面方面，陳龍引用台積電觀點指出，AI算力需求每年呈現高達5倍的指數型增長，然而硬體產能一年的擴充幅度根本無法跟上，龐大的供需缺口促使AI基礎建設必須持續擴張。

至於市場傳出SK海力士HBM矽基板可能尋求英特爾代工的雜音，陳龍比喻，這並非台積電競爭力下滑，純粹是台積電產能全面滿載「做不來」，如同知名排隊名店客滿時顧客轉往鄰近店家消費一樣，先進製程長多趨勢並未改變。

針對盤面族群動態與操作策略，陳龍點出近期資金輪動加速的現象。IC設計龍頭聯發科發行海外可轉債獲輝達（NVIDIA）高度認購，雙方深度結盟切入NVLink互聯架構與各類客製化晶片（ASIC/XPU）領域，後續營運想像空間大；此外，台積電看好矽光子（CPO）技術應用，帶動光通訊、磷化銦等相關概念股成為盤面資金聚焦的主流。

陳龍進一步分析，在輝達法說會提及高價記憶體壓抑毛利率後，記憶體族群價格已接近天花板，加上部分PCB概念股短線籌碼轉趨混亂，因此適時將資金從漲多或創高的記憶體、PCB族群獲利了結，並將資金轉進具備新技術題材與實質成長能見度的矽光子及AI主線，才是應對盤勢震盪的效率操作方式。

承通投顧分析師陳龍指出，台股在籌碼沉澱後回歸強韌基本面，距離歷史新高僅差千點，隨著AI算力需求年增數倍帶動基建大潮，盤面資金積極聚焦聯發科ASIC結盟題材與矽光子等新世代應用供應鏈。

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