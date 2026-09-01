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台積電股價能攻5000元？特斯拉Grok分析：EPS需衝200元最快2028

聯合新聞網／ 綜合報導
財經YouTuber阿格力實測特斯拉AI工具Grok，Grok分析指出台積電受惠先進製程滿載目標價上看3700元，若要挑戰5000元則需視2028年EPS能否衝破200元大關。（路透）
財經YouTuber阿格力實測特斯拉AI工具Grok，Grok分析指出台積電受惠先進製程滿載目標價上看3700元，若要挑戰5000元則需視2028年EPS能否衝破200元大關。（路透）

財經YouTuber阿格力分享其與特斯拉旗下AI模型Grok的對話內容，針對市場關注的台積電（2330）未來股價潛力進行詢問。

據Grok的回應指出，已有美系外資將台積電目標價調升至3700元並維持強力看好，主要論述依據為全球AI晶片需求持續超越市場預期，帶動台積電3奈米與2奈米等先進製程產能利用率維持高檔。

針對市場討論台積電是否有機會挑戰5000元大關，Grok在分析中表示，若要達成5000元目標價，關鍵在於台積電每股盈餘（EPS）能否衝上200元左右。

Grok引述FactSet最新調查數據指出，市場預估台積電2026年EPS中位數約為108元、2027年為137元、2028年則約落在173元；因此若要挑戰5000元價位，最快可能落在2028年，且實際獲利表現必須超越預期、衝破200元大關。

此外，當被問及若投資人持有部位龐大應如何因應時，Grok建議，儘管台積電長期成長動能良好，但若部位占整體資產比例較高，仍應持續檢視並做好整體資產配置。

阿格力則表示，相關內容皆為AI工具Grok依據市場數據所做的運算與回應，相關預估僅供投資人作為日常觀察參考，實際投資仍應審慎評估市場變化。

◎本文獲 阿格力 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

2330台積電 特斯拉 EPS

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