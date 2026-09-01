台積電才是AI終極贏家？外媒點名「賣鏟子」優勢 鄉民卻抓到1亮點

AI軍備競賽持續升溫，最大贏家可能不是輝達（NVIDIA）？外媒《Motley Fool》近日分析指出，OpenAI、Anthropic等AI模型開發商最終誰能勝出仍難預料，輝達、AMD等晶片設計業者雖可望受惠，但若從整體AI硬體供應鏈來看，台積電（2330）反而具備特殊優勢。

報導指出，輝達與AMD負責晶片設計，實際生產仍需要晶圓代工，而台積電不僅擁有先進製程，也是全球晶圓代工龍頭。《Motley Fool》引用資料稱，台積電去年占全球晶圓代工營收約72%，加上同時服務不同AI晶片業者，只要AI資本支出持續擴張，就有機會從不同客戶需求中受惠。

台積電董事長魏哲家先前也曾表示，AI相關晶片需求強勁趨勢預期延續至2029年甚至2030年。《Motley Fool》因此將台積電形容為位於AI基礎建設核心的公司，認為無論未來哪家AI業者勝出，晶片製造需求都可能讓台積電持續參與這波AI投資熱潮。

不過文章登上PTT後，鄉民很快發現另一個有趣之處。原PO翻查《Motley Fool》原文後指出，雖然文章將台積電形容為AI領域相對穩健的投資標的之一，但文末宣傳的Stock Advisor「現在最值得買的10檔股票」名單中，台積電並未入選，讓網友笑稱「終極贏家但我不推薦買」，也有人直呼「賣鏟子會賺大錢」。

另一派鄉民則把焦點放回股價與投資報酬，有人吐槽「會漲才是贏家」、「股價不會漲有屁用」，也有人認為台積電本來就是穩定受惠AI需求的晶圓代工龍頭，不代表股價一定要像其他熱門AI股一樣快速上漲。從「AI終極贏家」一路吵到「為何沒進推薦名單」，反而成為這篇報導在股民間最熱烈的話題。

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