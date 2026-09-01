黃仁勳35億美元送大禮！聯發科（2454）今飆4315元…鄉民昨晚嗨喊鎖死

輝達（NVIDIA）豪砸35億美元投資聯發科（2454），昨晚消息曝光後，今天（1日）聯發科股價直接強勢表態，開盤大漲390元至4315元，漲幅達9.94%，逼近漲停，也讓昨晚PTT股民狂喊「99發哥」、「明天鎖死」的討論再度受到關注。

根據外媒報導，輝達8月31日宣布斥資35億美元投資聯發科，將認購可轉換為聯發科股票的債券，進一步深化雙方合作。聯發科未來也將採用輝達NVLink Fusion及NVHBM技術，強化資料中心不同晶片與零組件間的資料傳輸。

聯發科近年積極搶攻客製化AI晶片市場，希望擴大資料中心自研晶片商機。對輝達而言，投資聯發科也不只是財務布局，隨大型雲端業者積極發展自研AI晶片，輝達希望透過NVLink Fusion等互連技術，持續擴大自身在AI資料中心生態系的角色。

消息昨晚曝光後，PTT股民就率先嗨翻，一票人狂刷「99發哥」、「發哥噴起來」、「金主老黃直升機撒錢」，甚至有人直接預測今天開盤大漲。如今聯發科今天開盤來到4315元、大漲9.94%，也讓昨晚的樂觀推文意外成為討論焦點。

不過，討論區也並非全面看多，有網友注意到可轉債相關條件，開始討論未來轉換與股權稀釋問題；也有人把焦點放在輝達近年積極投資AI相關企業的策略，質疑是否存在「循環投資」疑慮。相較昨晚市場還在猜聯發科今天會漲多少，如今開盤已大漲9.94%，接下來股價能否延續強勢，成為股民新的關注焦點。

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