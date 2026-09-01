欣興洗產地風波⋯家登董座談信任！網熱議「非紅供應鏈」重要性

PCB大廠欣興(3037)捲入涉嫌「洗產地」風波，引發市場高度關注，半導體關鍵載具廠家登(3680)董事長邱銘乾31日談及供應鏈議題時直言，台灣業者能在國際市場賺錢，很大程度建立在西方國家的信任之上，若還去做洗產地的事情，「那就是吃飽沒事幹」，相關發言也迅速在PTT股板掀起討論。

邱銘乾強調，台灣做生意的基礎就是「信任」，企業不應做出讓西方客戶認為可能背叛信任的行為。他認為，台灣近年GDP快速成長與國際供應鏈地位提升，背後的重要基礎之一正是客戶信任，一旦這項基石受到破壞，影響可能不只是單一企業，而是長期累積的供應鏈競爭優勢。

一名網友在PTT發文表示，在欣興股價陷入跌停、大量賣單高掛之際，邱銘乾公開談論供應鏈信任問題，認為此番發言具有向國際客戶強調台灣供應鏈可信度的意味。消息曝光後，部分PTT網友也認同「非紅供應鏈」已逐漸成為實際的產業趨勢，認為若個別企業出現產地認定爭議，最需要避免的就是信任危機進一步擴散至其他台灣供應商。

不少留言將焦點放在「信用」本身，有人直言「問就是credit」、「用紅就用紅，誠實申報」，也有網友認為，美國願意提高部分採購成本尋找中國以外的供應來源，本身就是台灣廠商近年取得商機的重要原因，因此遵守客戶對產地及供應鏈的要求格外重要。部分網友更呼籲，若產業確實存在相關灰色地帶，不妨藉此重新檢視供應鏈管理，避免單一事件影響台灣廠商整體形象。

不過，也有另一派網友認為，邱銘乾此時公開發言態度相當直接，甚至帶有與爭議事件切割的意味，同時提醒台灣電子業供應鏈橫跨兩岸，是否完全符合「非紅」標準仍須視個別公司的原料來源、生產流程與客戶規範而定。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。