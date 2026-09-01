無量跌停想賣也賣不掉！股民急問「怎麼排前面」網嘆等人接

台股個股若碰上重大利空，最令投資人焦慮的情況之一，就是股價直接鎖死跌停，即使想停損也找不到買盤承接。近日一名網友就在PTT股板發文求助，透露手中持股開盤後便鎖住跌停，自己一早已掛跌停價賣出，直到接近收盤仍無法成交，眼看原本累積的獲利不斷縮水，讓他著急詢問「要怎樣才能隔天排前面一點？」

原PO表示，自己已經在開盤時掛出跌停賣單，但等待許久仍沒有成交，因此最在意的是隔日若持續跌停，有沒有方法可以提高成交機會，希望能盡快將持股脫手。由於無量跌停代表市場賣方遠多於願意承接的買方，即使投資人願意以跌停價出售，也不代表一定能順利成交。

貼文曝光後引發大量股民討論，不少網友認真提供自己的掛單經驗，有人建議先確認所屬券商何時開放隔日預約單，提早掛出跌停價；也有人認為開盤後可嘗試市價委託。不過多數人仍指出，當個股遭遇極端賣壓時，真正的問題並非「價格掛得不夠低」，而是市場缺乏足夠買盤，「每天掛單，有一天就會輪到你」、「乖乖排隊」、「大家都很急」等留言成為討論焦點。

也有網友提醒，即使採取不同委託方式，仍不代表散戶一定能搶先成交，尤其當市場同時湧現大量賣單時，成交與否最終仍取決於買盤量與交易撮合狀況。部分投資人分享過往經驗，認為真正能順利脫手的時間點，往往已經是跌停打開、買盤重新出現之後，因此與其不斷尋找「插隊」方式，更重要的是理解極端行情下的流動性風險。

另外，留言區也出現不少苦中作樂的回應，有人開玩笑建議「去拜拜」、「超商面交」，甚至笑稱先把前面的賣單全部買完，自然就輪得到自己成交。也有網友安慰原PO，既然目前只是獲利縮水而非本金虧損，可以先冷靜評估持股狀況。整體討論也再次凸顯，投資人在追逐強勢股報酬的同時，除了考量股價可能下跌多少，「想賣時能不能賣掉」的流動性風險同樣值得留意。

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