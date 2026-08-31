AI推升PCB材料缺到2027年！銅箔玻纖布喊漲 PTT股民兩極熱議

AI伺服器需求持續帶動高階PCB材料升級，市場關注缺貨與漲價題材能延續多久。報導指出，今年上半年玻纖布、銅箔基板（CCL）及ABF載板價格均有調漲，業界預估下半年部分材料仍有漲價空間，其中高階銅箔、玻纖布及ABF載板的供需吃緊情況，更可能延續至2027年。

報導指出，目前PCB產業鏈面臨多項材料供需缺口，其中HVLP4高階銅箔2026年供需缺口估達48%，2027年仍有43%；Low Dk玻纖布與T-Glass交期至少30週以上；ABF載板至2027年的缺口則估達21%至27%。隨AI伺服器傳輸規格從112G提升至224G，對HVLP4等高階材料需求也跟著增加。

價格方面，報導稱玻纖布上半年已調漲15%至30%、CCL上漲20%至30%，ABF載板則調漲10%。業界預估，下半年玻纖布仍可能再漲15%至30%，CCL第四季可能再漲10%至15%；ABF載板長約價格則預期還有10%至15%的調漲空間，現貨價格漲幅可能超過20%。

消息曝光後，PTT股民反應卻相當兩極。看多一派認為，只要產業仍處於缺貨狀態，拉回仍可觀察，留言「反正還缺，就跌就買」、「富喬委屈了」、「好的歐硬金居」；也有人認為PCB產業基本面與股價短線走勢不能完全畫上等號。

另一派則對近期密集出現PCB利多消息保持警戒，直呼「利多連發」、「是這樣，但股價不是這樣」，也有人拿其他曾出現缺貨題材的產業相比，質疑缺貨與漲價不代表股價一定上漲。另有網友直接點出「只到2027！？都快反應完了吧」，顯示市場目前爭論的已不只是PCB有沒有缺貨，而是相關預期究竟已經反映多少。

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