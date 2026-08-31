欣興（3037）跌停鎖死！外資喊「買進」力挺 網卻盯上36％

欣興（3037）遭檢調搜索事件持續延燒，今（31）日股價開盤直接摜至跌停，一度出現逾9萬張委賣單。不過欣興最新聲明強調，目前調查涉及的爭議產品主要為PCB產品，並非市場高度關注的載板產品；花旗、美銀及瑞銀三大外資也出面重申「買進」評級，最高目標價上看1500元。

欣興表示，桃園地檢署指揮桃園市調處於8月28日進行搜索，目前案件仍處調查階段，公司將積極配合。針對產品範圍，欣興特別說明，涉及產地標示爭議的主要是PCB產品，而非載板產品，試圖降低市場對核心業務受到波及的疑慮。

三大外資則認為，目前調查涉及的是營收占比約36%、獲利占比相對較低的PCB及HDI業務，而非ABF載板，因此維持正向看法。其中花旗維持買入、目標價1500元；美銀目標價1400元；瑞銀則給予12個月買入評等、目標價1300元。不過案件目前仍在調查中，實際影響仍有待後續進展釐清。

外資集體喊買，卻沒有立刻說服PTT股民。面對欣興跌停與大量委賣單，不少網友狂刷「你倒是買啊」、「我OK你先買」、「跌停怎麼不買？」甚至有人直接喊話三大外資，既然最高目標價看到1500元，不如先把跌停打開再說。

另一個被網友盯上的數字則是「36%」。不少人認為，營收占比36%已不是可以輕易忽略的數字，紛紛留言「36%叫僅？」、「營收佔比36%很多吧？」；也有人認為市場現在在意的不只是ABF有沒有涉及爭議，而是事件後續對公司信任與營運可能造成多少影響。外資喊買、股價卻鎖跌停，也讓「你倒是買啊」成為整串討論最熱門的回應之一。

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