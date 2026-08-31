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台股現在該跑嗎？空軍看35000點喊「今天不出年底會哭」
台股近期維持高檔震盪，多空看法也開始出現分歧。一名PTT股版網友今（31）日發文大膽看空台指期，認為台股目前走勢可能是「假突破」，並將第一段停利目標設在43000點，第二段更一路下看到35000點，直喊「今天不出，年底會哭」，引發股民熱烈討論。
原PO從技術面分析，認為美股那斯達克期貨相關走勢未能直接突破前高，加上其觀察的波段低點已遭跌破，因此判斷後續仍有再次破底可能，甚至可能進一步拖累台股。他也形容目前屬於「緩跌趨勢盤」，表態將持續偏空操作。
至於台指期進出場策略，原PO將停損設在46613點，第一段停利目標為43000點，第二段則看到35000點。不過，從目前位置一路看到35000點的預測幅度相當大，也讓不少網友質疑其看空目標是否過度悲觀，尤其停損位置相對接近，與第二段停利目標形成明顯落差。
文章曝光後，PTT空方與多方立刻吵成一團。有人認同後續仍有修正空間，留言「感覺是有機會」、「真走空一定破3萬」，還有人跟著喊先看38000點；但也有網友直接吐槽「看到35000，結果46600就要停損」、「空軍的停利好遠、停損好近」，甚至要求原PO直接拿出實際交易單。
另一派則完全不相信台股會一路殺到35000點，有人反向喊出「年底50000不要不信」，也有人笑稱如果真的跌到35000點就要再次加碼。從35000點一路喊到50000點，PTT多空預測差距高達15000點，也讓不少股民把焦點放在原PO那句「空到贏為止」，笑回：「說好沒到35000不平倉喔。」
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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