散戶盯盤瞎忙常輸大盤！三明治先生揭投資真相：資產小衝本業回報率更高

買進一檔股票，3個月翻倍快不快？快。

打工一整年多賺5萬元慢不慢？慢。

但買的那檔翻倍股票只投資5萬元，翻了倍也才賺5萬，而且買了10檔有輸有贏，最後一整年可能只賺3萬，還落後給大盤。

但投資股票確實是輕鬆很多，坐在電腦前點一點就好，至少對一般散戶來說是這樣，跟跟單、找找論壇就可以下單了。

不過如果你每年起起浮浮，繳出低於大盤的成績單，跟穩定投資大盤獲得平均報酬的人，在10年、20年後資產就會有一段差距。

同樣條件下，資產多100萬會不會比較輕鬆？當然會。

假設有個人初始本金是50萬，每個月增加投資10000，投入大盤賺取約8%的年化報酬，20年後資產累積到800萬左右。

但如果落後大盤1%，只拿到7%報酬，20年後資產大約是700萬。

落後大盤2%，只拿到6%報酬，20年後資產變成600萬。

當然你會覺得自己也有機會贏過大盤吧，同樣的算法再多賺了1、200萬不是也有機會嗎？

《當代財經大師的守錢致富課》書裡提到針對1991到2004的統計，持有基金的年化報酬率是7.4%，但基金投資者平均的報酬率約是5.9%。

我們把基金當成大盤報酬，明明大盤報酬有7.4%，為什麼投資人只拿到5.9%呢？因為他們想打敗這個大盤，所以在設法買低賣高，最後繳出來的平均成績是落後大盤1.5%。

或許有人可以贏過大盤1.5%，但從平均來看還是輸給大盤的機率比較高。

當然，會有這樣不對稱的結果，代表其中有一些人是爆賺，賺到超乎你想像，假設他們多賺1%，但資產是100億就是淨賺1億，這些錢其實是從100個少賺1%，但資產是100萬的投資人身上賺來的。

如果你認真、好好研究股票，有沒有機會逆襲贏過大盤呢？當然有機會。

但不值得。

假設你資產50萬，一天打工1小時就多賺5萬(200*22*12)打工報酬率等於是10%。

但你把這一小時拿去研究股票，能贏過大盤1%就很了不起了，更別說10%。

只要你夠分散，一定會有某些個股贏過大盤一大截，那不是代表你在那支股票上做對了什麼，而是機率上打得夠散就會抓到離群值而已。

資產小的時候好好工作，增加本業、副業的收入，投資報酬率遠比投資要高得多。

看似快的其實不快，看似慢的其實不慢，看你用什麼時間尺度去看待他們。

你的房貸要繳30年、小孩要養20年，退休還有25年，當然是要用長期來看待你的財務，以終為始，用「什麼對未來更好」回推「現在我該做什麼事」，答案應該很清楚。

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