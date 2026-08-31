AI下一個瓶頸不是算力？三星高層點名「記憶體頻寬」

AI晶片算力愈來愈強，下一個瓶頸可能開始轉向「記憶體」。三星電子美洲總部副總裁Sang-Yeon Cho指出，AI基礎架構正從過去以運算為中心，逐漸走向「記憶體中心運算」，尤其AI推論服務能處理多少Token，記憶體頻寬扮演重要角色。

簡單來說，GPU算得再快，如果資料送不過去，一樣可能卡住。記憶體頻寬會影響AI系統處理請求的速度、可服務用戶數與資料吞吐量，因此三星認為，未來競爭重點不只是「記憶體有多大」，而是能不能更有效率地把資料送進處理器。

三星也開始押寶新架構與先進封裝，包括規劃2029年後推出zHBM，嘗試將HBM直接堆疊在運算加速器上方，縮短資料傳輸距離；另一方面，隨著製程微縮難度提高，如何把運算晶片、記憶體與不同製程元件整合在一起，先進封裝的重要性也跟著升高。

消息到了PTT，不少股民直接把重點畫在「記憶體」，有人直呼「記憶體重要程度越來越高了」、「現在有晶片，沒記憶體也是白搭」，也有人用木桶效應形容，AI系統最後能跑多快，可能就是被最弱的那一塊硬體限制住。

不過也有人吐槽這根本是三星「老王賣瓜」，畢竟三星本身就是記憶體大廠；還有網友認為，台積電先進製程並不會因此失去重要性，反而AI接下來可能變成GPU、HBM與先進封裝缺一不可。有人一句話總結這場討論：「台積還是會很好，但AI的關鍵已經變成記憶體了。」

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