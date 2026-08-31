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長庚醫院台積電（2330）放3年多驚人！63億變352億 PTT：長庚投顧
長庚醫院不只是醫療龍頭，原來還是台股「隱形大戶」？根據2025年財報，長庚醫院帳上股票資產達2434億元，今年上半年隨台股走高，股票總值更突破2500億元，其中光是台積電就持有約1.46萬張。
長庚長期持有台積電，帳列價值從2022年的約63億元，2025年已增至226億元；若以今年6月底股價估算，更進一步來到約352億元。相較之下，台塑四寶受到石化景氣影響，長庚持有四寶的股票價值曾從2022年的2354億元，大幅縮水至2024年不到千億元。
也因台積電一路走高，若以今年中股價估算，352億元的持股價值已可能超越台化約349億元、台塑化263億元及台塑234億元，躍升長庚股票資產「第二寶」，僅次於南亞。此外，長庚還持有805張聯發科及約5.3萬張中鋼，堪稱大型台股投資組合。
消息到了PTT，網友看到長庚的投資規模直接笑喊「長庚投顧」、「本業是金控、副業是醫療（誤）」、「炒股＞開醫院」，也有人感嘆，如果台塑集團早年持有的台積電股票一路抱到現在，資產規模恐怕更加驚人。
但也有不少人認為，用現在的股價回頭評論當年賣出台積電是「短視」有點事後諸葛，有網友反問：「你20年前買了幾張台積電到現在沒賣？」甚至拿巴菲特賣出台積電來舉例。畢竟站在今天回頭看，人人都知道台積電是護國神山；真正困難的，從來都是在20年前就知道，而且一路抱得住。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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