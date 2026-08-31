欣興洗產地風波嚴重嗎？他拿美超微當例子 網反問：看過股價？

欣興捲入「洗產地」疑雲，今日股價表現成為市場焦點。一名網友認為，事件短線確實可能造成恐慌，但公司基本面與市場需求仍是另一回事，甚至拿過去同樣曾陷入爭議的美超微舉例，認為企業出事不代表訂單就會直接消失。

原PO認為，目前AI供應鏈需求仍強，產能供應也是市場關注焦點，因此即使欣興遭遇利空，仍不至於直接否定後續需求。他個人預估，股價可能先跌幾天，最悲觀甚至修正約3成，但這只是個人看法，實際衝擊仍要看事件後續發展。

事實上，前一篇新聞中謝金河也提到，欣興是國內不少主動式、被動式基金持股，事件對台股難免帶來影響；但另一方面，ABF載板需求仍旺，欣興今年第2季EPS達8.45元，因此基本面與司法事件的影響，可能成為市場接下來同時衡量的兩條線。

不過原PO一拿美超微當例子，PTT網友立刻把焦點拉回股價，有人直接反問「美超微股價有回去嗎？大家關心的是股價」、「你要不要看看美超微的股價」，認為即使公司最後仍能接到訂單，也不代表估值與股價完全不受事件影響。

另一派則認為，現在最大的未知數就是市場究竟把這件事當成多大的利空，有人猜「頂多明天一根」，也有人認為ABF原本位階就高，碰上突發事件跌個幾根並不奇怪。從週末股版一篇接一篇討論到今天，網友最期待的答案其實很簡單：「再過幾小時就開獎了。」

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