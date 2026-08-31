台股今天恐跌600點？美科技股重挫 股民卻笑：這算「血洗」嗎

美股科技股上周五重挫，台股今天開盤也面臨考驗。受到聯準會主席華許釋出偏鷹訊號影響，費城半導體指數重挫3.5%，輝達大跌4.57%，台積電ADR同步收黑，台指期夜盤也下跌457點、收在45900點。

摩爾投顧分析師林漢偉盤前預估，台股今天可能面臨約500至600點回檔，甚至跌破46000點，測試約45614點附近的5日線。不過他認為，即使短線失守46000點，也不代表多頭結構就此結束，接下來可觀察5日線能否發揮支撐。

盤面方面，高本益比科技股可能面臨較大震盪，部分IC設計、光通訊等先前漲多族群承壓，資金是否轉向評價較低、營收仍具成長題材的族群值得觀察；今天又適逢MSCI季度調整生效，尾盤資金動向也將成為焦點。

不過面對「台股恐血洗」的說法，PTT股民反應反而相當淡定，有人直喊「5、6百點是在怕啥的」、「500叫暴跌？」、「現在沒千點都算小打小鬧了」，還有人算了一下，以目前4萬多點的台股來看，500點其實只有1%多。

也有不少人開始猜今天會不會再度上演「開低走高」，有人回憶先前週末美股大跌，結果台股週一最後反而翻紅，也有人直接喊「越跌越買，買到漲為止」。今天市場真正要看的，或許不是開盤跌多少，而是殺低之後有沒有買盤承接，以及45614點附近能不能守住。

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