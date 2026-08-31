英特爾14A追上台積電（2330）？缺陷改善超預期 網：良率呢

英特爾真的要追上台積電了？先進製程14A（1.4奈米）傳出新進展，英特爾財務長辛斯納表示，目前14A缺陷密度的改善速度優於公司原先預期，甚至形容自22奈米以來，「從未見過這樣的表現」。

除了製程進度，外部客戶態度也出現變化。辛斯納透露，英特爾內部團隊已開始使用14A設計產品，外部晶圓代工客戶接洽也增加，部分客戶關心的問題已從單純查看數據，進一步轉向詢問未來能取得多少產能與供應安排。

不過「缺陷密度改善」並不等於良率已經成熟，更不能直接解讀成英特爾已經超車台積電。按照目前規劃，14A預計2027年下半年啟動自家產品風險試產，2028年才進入量產，最終能否順利拉高良率、拿到具規模的外部代工訂單，仍是接下來真正的觀察重點。

消息傳到PTT後，股民第一反應反而相當淡定，不少人看到「2028年量產」直接吐槽：「2028才量產，還早」、「良率多少啦？」、「做出來再說」，還有人笑稱英特爾已經不知道第幾次傳出「彎道超車」捷報。

不過也有網友提醒，科技業沒有企業能保證永遠領先，台積電今天的地位同樣是一路超越競爭對手而來。只是英特爾14A現在真正跨出的第一步，是製程進度出現正面訊號；距離「能做出來」、穩定量產，再到大量客戶願意下單，中間顯然還有很長一段路要走。

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