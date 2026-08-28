進台積電6年換來10種自由！工程師曝心聲：不看CP值但輪班真的累

進台積電（2330）工作6年，生活到底能改變多少？一名南科台積電工程師分享，這幾年最大的感受不是「財富自由」，而是生活中許多小地方開始不用一直計較價格，從吃飯、3C、旅遊到交通，選擇都比以前自由許多。

原PO列出自己的「10種自由」，吃飯不再特別比較CP值，衣服、背包與眼鏡喜歡就買；健身、公路車等休閒裝備也不太手軟，Apple周邊、相機、PS5、Switch都有，租屋則每月花2.6萬元住新大樓兩房。旅遊去過英國、德國、義大利、瑞士、美國等地，一年約出國1至3次，平時開Volvo S60，也會搭Uber與高鐵商務車廂。

不過這份生活也有明確代價。原PO直言「輪班還是好累」，出國一次最多也只能安排約一週，因此他形容自己還稱不上財富自由，只是身為不婚不育的工程師，目前已經很滿足這些生活上的小確幸。

文章曝光後，有網友認為這就是高薪工作最直接的優勢，「錢是真的，累也是真的」，也有人羨慕原PO已經能把收入轉換成生活品質；但另一派認為，真正讓他能這樣花的關鍵除了收入，還包括目前沒有買房、結婚與育兒等較大的固定支出。

也有工程師從另一個角度提醒，高薪不一定等於時間自由，有人感嘆「工程師的休息日才是奢侈品」，甚至有人直接吐槽：「兩萬六的房子你有時間住，Switch你有時間玩？」留言區最後也形成很有趣的兩派：有人羨慕賺得多、花得自在，也有人更在意下班後究竟還剩多少時間能真正享受這些東西。

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