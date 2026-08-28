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台股能到13萬點？台積電目標價8320元怎麼算…專家拆解模型

聯合新聞網／ 綜合報導
專家推演台積電長線上看8320元、台股13萬點，超狂數字讓PTT股民瞬間炸鍋。中央社
專家推演台積電長線上看8320元、台股13萬點，超狂數字讓PTT股民瞬間炸鍋。中央社

台積電（2330）未來真的可能漲到8320元？總體經濟學家吳嘉隆近日提出超狂推演，認為隨著全球科技巨頭持續投入AI基礎建設，台積電長線獲利仍有成長空間，甚至進一步推演出台股13萬點的極度樂觀情境。

吳嘉隆提出兩套算法，其中一種是假設台積電未來EPS上看200元，以25倍本益比估算約5000元；另一種則從美方科技巨頭資本支出與下單規模出發，推估台積電ADR上看1300美元，再依ADR與台股現股比例、匯率換算，得到台股現貨8320元的數字。

他進一步推演，如果台積電股價大幅上漲，加上鴻海、聯發科、廣達等權值股同步走強，台股可能跨越6萬點；若台積電真的朝8000元邁進，大盤甚至可能出現13萬點的極端情境。不過這些數字建立在多項長期假設之上，並非代表台積電或台股必然會漲到該價位。

消息曝光後股版瞬間炸鍋，大量網友第一反應都是「先上3000再說吧」、「2400先站穩好嗎，還8000？」、「我有生之年看到6000就好」，甚至有人乾脆一路加碼喊到10萬、20萬甚至100萬點，直接把整篇當成大型喊盤現場。

不過也有另一派網友不敢把話說死，有人回憶「2020年喊兩千也會被當白癡」，也有人提到過去台積電還在較低價位時，市場同樣很難想像後來的漲幅。只是更多人追問的其實是最關鍵的一題：「要花幾年？」沒有明確時間尺度，8320元與13萬點究竟是投資目標還是數學推演，意義可是完全不同。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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