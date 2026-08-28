台積電人均薪資福利衝上433萬！離職率不到3％ 網笑：錢給到位都好說

台積電（2330）員工到底有多會賺？最新永續報告書揭露，去年台積電員工人均薪資福利費用達433萬元，相較2020年的253萬元，5年間增加180萬元。台灣廠區與采鈺的新進碩士工程師，平均整體薪酬也超過200萬元。

除了薪水、獎金與分紅，台積電還鼓勵員工一起當股東。公司提供15％購股補助，目前全球已有超過85％員工參與購股計畫。去年台積電全球員工超過9.1萬人，其中超過86％位於台灣。

不過433萬元是「人均薪資福利費用」，並非每名員工實際年薪都是433萬元。台積電公布的全球員工總體薪酬中位數約295萬元，而全體員工離職率僅2.9％，也讓不少網友笑稱：「果然錢給得到位，什麼都好說。」

消息曝光後，PTT最多的還是滿滿羨慕聲，「唉，感覺選錯科」、「傳產表示我到底在幹嘛」、「一年賺人好幾年的薪水」，也有人認為高薪背後是高壓工作，「不是在公司，就是在前往公司的路上」、「那種環境不是每個人都可以」，直言台積電員工承受的壓力，本來就值得拿更高的薪水。

但股板最後還是回到股票，有網友笑稱「當不了員工，只能當股東吃點碎肉」、「勞工股東一起當，雙賺」、「當不了台積電員工就當他股東就好了」。甚至有人下了一個更狠的結論：「台灣讀理組沒進台積電，真的要買2330對沖機會成本。」

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