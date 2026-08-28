嫌惡度超越核電廠！71％美國人反對住家旁蓋AI資料中心：水電被搶光

AI資料中心原本是這波AI熱潮的重要基礎建設，如今卻在美國引發反彈。最新民調顯示，高達71％美國人反對在住家附近興建AI資料中心，甚至高於反對核電廠的53％，主要就是擔心水電資源遭大量消耗。

大型AI資料中心不只用電驚人，冷卻系統每天也需要大量用水。近60％受訪者擔心資料中心推高民生電費，55％憂心水資源受到影響。科技巨頭雖強調能創造投資、就業與稅收，但似乎仍難消除居民疑慮。

這股反彈甚至燒進美國期中選舉。民調顯示，49％選民傾向支持「暫緩興建資料中心、保護水電價格」的候選人，高於支持提供減稅獎勵吸引投資的28％。AI發展開始從科技議題，變成地方民生問題。

PTT網友看到新聞後，不少人立刻聯想到台灣，紛紛留言「來台灣啊，台灣不缺電」、「來高雄，高雄不缺水」，也有人直言：「不會分秒用AI，但會分秒需要水電。」另一派則認為，問題不一定是資料中心本身，而是當水電等民生資源開始與科技巨頭競爭時，居民自然容易反彈。

還有網友開玩笑建議乾脆「去阿拉斯加」、「蓋月球」，甚至有人認為未來資料中心可能得自己蓋電廠。不過也有一則留言直接點出雙方的落差：「居民：蓋廠會消耗水電影響生活；科技巨頭：蓋廠可以增加就業和稅收。」看來AI要繼續大蓋資料中心，除了算力和電力之外，地方居民這一關也越來越難過。

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