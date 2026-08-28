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昨就預告國巨*（2327）今非常高機率會漲停！郭哲榮：反彈高點668元遲早會發生
摩爾投顧投資長郭哲榮在昨（27）日影音中，針對被動元件龍頭國巨（2327）的後市走勢提出大膽看法。
他指出，同族群的禾伸堂（3026）股價已經率先衝上675元超越國巨，要是禾伸堂今（28）日再漲5%，他認為國巨今天就有非常高的機率跟進大漲，甚至有機會挑戰接近漲停板。
郭哲榮表示，被動元件這波主要就是散戶在亂，等散戶籌碼慢慢洗掉後，股價自然會拉起來。
他直言，國巨在1200元跟500多元時基本面其實沒差多少，目前股價在555元附近真的很便宜，600元以下的國巨大家要懂得珍惜。
從技術面來看，郭哲榮認為國巨突破前波反彈高點668元遲早會發生，提醒大家趁著低檔趕快留意，不要等到之後全面噴出才急著追高。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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