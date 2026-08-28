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韓國連兩度升息至3%！網支持「先踩煞車」：為景氣轉弱預留後路

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國央行27日連兩度升息，基準利率升至3%，並上修經濟成長預測；PTT網友關注升息對股市及房貸成本的影響。圖／美聯社
韓國央行27日連兩度升息，基準利率升至3%，並上修經濟成長預測；PTT網友關注升息對股市及房貸成本的影響。圖／美聯社

韓國央行再度出手升息，在AI帶動半導體出口與經濟成長超乎預期之際，連續第二次會議調高基準利率。韓國央行27日宣布，將七天期回購利率上調25個基點至3%，繼7月升息1碼後再次收緊貨幣政策，也是2023年1月以來重新啟動升息循環後連續第二次升息。

韓國經濟近期受惠全球AI基礎建設投資熱潮，半導體需求強勁，出口表現成為主要成長動能。韓國央行此次除了升息，也大幅調高經濟展望，將2026年GDP成長率預估由原先2.6%上修至3.3%，2027年則從2.1%提高至2.9%；今、明兩年CPI漲幅預估則維持2.7%、2.3%，顯示在經濟成長轉強之際，央行仍持續關注通膨風險。

一名網友在PTT轉貼新聞，關注升息對韓國股市的短線影響，並注意到消息公布後韓股一度走弱。由於提高利率通常會增加企業與投資人的資金成本，市場也關注韓國央行連續升息後，是否進一步影響股市資金動能。

消息曝光後，PTT股板討論相當熱烈，不少網友反而認為，在經濟成長預期明顯上修、CPI仍處相對高檔之際，韓國央行選擇升息有其政策考量，有人表示「現在升息才能應對未來危機」、「先升息先踩煞車先贏」，也有網友認為升息有助於預留未來景氣轉弱時的政策操作空間。

另一方面，討論也延伸至台灣貨幣政策，不少人拿台韓經濟成長、通膨及利率環境相互比較，頻頻出現「反觀」留言；但也有網友提醒，升息並非只有抑制通膨的正面效果，同時可能提高房貸、企業融資成本，並對股市估值形成壓力，因此未必值得單純羨慕。整體而言，網友較關注的是韓國在經濟轉強之際仍選擇提前收緊政策，後續也讓台灣央行9月理監事會是否調整利率更受市場矚目。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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