美股複委託明年可融資！網熱議「1關鍵」恐讓成本效益打折

國人投資美股的管道再升級，金管會宣布研擬開放證券商辦理外幣融資業務，未來投資人透過複委託買進美股時，也能使用融資交易，最快2027年第2季上路。首波開放範圍包括道瓊工業指數、那斯達克100及標普500成分股，以及符合條件的美國ETF，合計約930檔標的，目前共有19家券商符合開辦資格。

依金管會規劃，股票融資標的限定在三大指數成分股；ETF則以投資股票、債券為主，不得具有槓桿或放空效果，同時須符合資產規模及成交量門檻，因此熱門槓桿ETF並不在此次開放範圍。融資比率最高五成，至於各家券商實際提供哪些標的、融資利率等細節，仍要視業者後續規劃。

一名網友在PTT發文表示，開放美股複委託融資「大方向不錯」，但真正影響吸引力的關鍵仍在利率，並期待能否以相對較低的台幣資金成本投資美股。這點也成為PTT股板討論焦點，有網友直言「台幣利率投資美股的話很不錯」，但也有人指出此次開放的是「外幣融資」，推測實務上仍可能以美元計息，若美元融資利率偏高，槓桿操作的成本效益就會打折。

另一派網友則把焦點放在美股沒有漲跌幅限制，加上台美交易時間差，使用融資後的風險控管將更加重要，有人笑稱「半夜睡覺也要擔心會不會斷頭了」、「睡個覺起來就斷頭」。也有人好奇能否融資購買SOXL等槓桿ETF，不過依目前公布條件，具有槓桿或放空效果的ETF並未納入。

此外，不少投資人認為，相較於增加槓桿工具，更期待複委託制度能進一步提供股票質押等功能，留言出現「複委託可不可以也搞個質押」、「開放複委託質押比較實在」等聲音。整體而言，網友對美股複委託功能增加多抱持觀望態度，認為確實提高資金運用彈性，但最終是否具有吸引力，仍得看實際融資幣別、利率與券商開放標的而定。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。