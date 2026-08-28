川普禁部分外國電網設備！網看好「重電廠商受惠」：股價準備噴

美國總統川普26日簽署行政命令，以外國供應的電力設備可能對美國電網構成國安風險為由，宣布國家進入緊急狀態，並禁止企業購買、進口或安裝部分外國製大型電力系統設備。儘管命令並未直接點名中國，但中國製電網零組件長期受到美國政府關注，也讓市場將焦點轉向電力設備「非紅供應鏈」商機。

白宮指出，大型電力系統涵蓋高壓輸電線路、變電所及發電廠等基礎設施，部分外國製設備可能存在資安弱點，相關禁令也涵蓋可能造成網路安全或營運風險的關鍵軟體及數位功能。川普強調，隨AI資料中心與先進科技計畫快速發展，美國對穩定電力供應的依賴程度持續提高，一旦電網遭到破壞，影響程度也將較過去更加嚴重。

一名網友在PTT發文對全面排除中國製電網設備的可行性抱持疑問，認為若供應鏈大幅調整，可能進一步推升設備建置成本，並關注政策對美國通膨的後續影響。不過相關消息傳出後，PTT股板討論反而迅速聚焦台灣供應鏈可能迎來的轉單機會，不少網友直呼「台廠噴」、「重電要噴了啦」、「台廠＝非紅首選」，華城、士電、中興電、亞力等重電族群也頻頻被點名。

部分網友認為，美國電力設備供應鏈「去中化」並非突然出現的新趨勢，這次行政命令可能進一步加速非紅供應鏈布局，也有人直言「是好事，台灣廠商有機會取而代之」、「去中化通常台灣都受益吧」。此外，有留言指出，AI資料中心持續擴張，本身就帶來龐大的電力基礎建設需求，若再疊加供應鏈重組題材，電力設備相關廠商後續訂單值得關注。

不過，也有網友提醒，不能直接將「排除中國設備」等同於台廠全面受惠，仍須觀察個別業者的生產基地、美國市場布局及產品是否符合政策規範。有留言指出，部分台灣業者本身也在中國設廠，而美國若要求更嚴格的設備來源與資安標準，實際轉單方向仍可能分散至台灣、日本、韓國或美國本土供應商。整體而言，股板討論普遍將此次政策視為重電族群的新題材，但實際受惠程度仍有待後續政策細節與訂單變化驗證。

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