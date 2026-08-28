台股大漲遇看盤系統異常！他喊話「證交所介入」助穩定交易系統

台股27日早盤一度大漲超過400點，市場交易熱絡之際，國內金融資訊服務商嘉實資訊卻傳出部分伺服器設備異常，連帶影響富邦、凱基、中信、台新等合作券商的部分使用者，不少投資人反映手機看盤軟體出現連線中斷、無法登入等情況，也讓券商電子交易系統的穩定性再度成為PTT股板討論焦點。

嘉實資訊隨後證實，當日有數台應用程式設備運作失常，導致部分帳號登入受到影響，工程團隊已進行搶修。由於此次問題集中於特定伺服器群組，因此並非所有投資人都受到影響，也有使用者表示交易正常。證交所則建議，若手機APP出現卡頓，可先將程式完全關閉後重新開啟，若仍無法正常操作，也可改採電腦網頁版或聯繫營業員進行人工委託。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，今年已數度看到券商APP發生異常，此次又碰上嘉實資訊設備故障，且同時影響多家券商，因此好奇證交所是否應進一步關注電子交易系統的穩定性。尤其電子下單已成為多數投資人的主要交易方式，一旦在行情快速波動期間發生連線問題，對當沖或需要即時調整部位的投資人影響相對更加明顯。

其他網友則紛紛分享當天實際使用狀況，有凱基用戶表示「凱基很卡，重登就進不去」，也有人反映APP一度持續卡頓；不過也有台新用戶表示當天操作相當順暢，另有網友分享元大、永豐等不同券商近期的使用經驗。由於此次屬於局部伺服器異常，各家券商甚至同一券商不同使用者的感受也不盡相同。

留言討論也延伸至券商系統的穩定性與備援能力，有人認為手續費固然是選擇券商的重要考量，但交易系統能否在行情劇烈波動時維持順暢，同樣值得納入評估；也有網友認為，偶發性的系統異常難以完全避免，重點在於業者能否快速修復並提供替代交易管道。隨著台股交易量及電子下單比重持續提升，如何強化伺服器承載能力、備援機制及壓力測試，也成為投資人此次討論最關注的議題之一。

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